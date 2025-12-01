La 1 vuelve a ser en noviembre (7,5%) la cadena pública más vista en Canarias

La 1 (7,5%) anota el mejor mes del año en Canarias. La cadena pública se convierte, por séptimo mes consecutivo, en la cadena pública preferida por los telespectadores y cierra noviembre con un 7.5% de cuota de pantalla. Datos que siguen la senda de La 1 a nivel nacional (12,3%) donde recorta distancias y se queda a solo 7 décimas de la la primera opción.
Los Telecanarias siguen recuperando terreno y alcanzan en algunas ediciones los 40 mil espectadores de media. Lo hacen en un mes en el que RTVE en Canarias ha hecho una fuerte apuesta informativa con la emisión de una semana temática dedicada a la Marcha Verde. Sus profesionales han recuperado el archivo que atesora la Casa para contar parte de nuestra Historia en reportajes especiales diarios y en el documental Deserere, firmado por la periodista Leire González.
Este mes de noviembre RTVE continúa consolidando sus programas de producción propia: Cerca de Ti en La 1, Somos 8 en La 2. El magazín, que conduce Roberto Herrera, es la opción que con mayor regularidad triunfa entre el público isleño. El presentador, junto al realizador Carlos Fernández Klett, son los artífices del gran éxito del grupo audiovisual en las Islas: La Gran Gala Pequeño Valiente. Tres horas de programa en directo con récod de donaciones: más de 142 mil contando la fila cero y la venta de entradas.
La 2 sigue creciendo a nivel nacional y lo hace también con contenidos canarios. Por primera vez RTVE abrió una ventana de dos horas este mes de noviembre para que miles de personas pudieran seguir en directo desde Maspalomas, en Gran Canaria, la Caminata del Winter Pride. Una treintena de profesionales, capitaneados por el realizador Borja Ojeda, llevaron a todo el país el Orgullo de Invierno más veraniego de toda Europa.
Además, la segunda cadena ha sido territorio fantástico este mes gracias al documental Isla Calavera. Una joya de 30 minutos donde la periodista Ana Hernández recorre una nueva edición del mejor Festival de Cine Fantástico de Canarias de la mano de sus protagonistas, entre ellos, el director de Grease Randal Kleiser.