La asistencia al cine en España cae el 8% en un año en el que ‘Lilo y Stitch’ es la película más taquillera

La asistencia en España a las salas de cine ha registrado durante 2025 un total de 65 millones de espectadores, lo que supone una caída del 8% respecto al anterior ejercicio. Lilo y Stitch y Padre no hay más que uno 5 han sido las películas extranjera y española, respectivamente, más taquilleras del año. En cuanto a la taquilla, ha alcanzado una recaudación de 453 millones de euros, según revela Comscore en su análisis anual de resultados del sector en España.
La evolución de la taquilla ha mostrado un comportamiento “irregular” a lo largo estos últimos 12 meses, explican. Mientras que el primer semestre del año cerraba en positivo, con un incremento del 3% en relación a 2024, el segundo semestre cerrará con un descenso provisional del 16%, lastrado principalmente por los resultados de octubre (-28%) y noviembre (-31%).
Las cifras registradas en estos dos meses, ambas negativos, quedan lejos de lo que suelen aportar al global de la taquilla durante un ejercicio. Frente a estas caídas, la semana del año con una mayor asistencia de espectadores se registró del 30 de mayo al 5 de junio, con un total de 2,08 millones de personas que acudieron al cine. Además, el día de mayor asistencia del año fue el 2 de julio, con 554.244 espectadores.
En cuanto al mejor estreno del año, este logro lo obtuvo Avatar: fuego y ceniza, la tercera entrega de la saga dirigida por James Cameron, que llegaba a las salas el pasado 19 de diciembre y recaudó 6,2 millones de euros en su fin de semana de estreno. Las 10 provincias y comunidades que contaron con un mayor número de espectadores fueron Madrid (21,5%), Barcelona (13,7%), Valencia (6,5%), Alicante (4,1%), Sevilla (3,7%), Málaga (3,7%), Murcia (3,5%), Vizcaya (2,5%), Islas Baleares (2,5%) y Cádiz (2,3%).
SANTIAGO SEGURA
La quinta entrega de la saga de comedia familiar Padre no hay más que uno, dirigida por Santiago Segura -y rodada en parte en la isla de Gran Canaria-, se sitúa en lo más alto del ranking de recaudación del cine nacional, seguida por El cautivo, de Alejandro Amenábar, en torno al cautiverio en Argel de Miguel de Cervantes, y Los domingos, Concha de Oro del Festival de San Sebastián, que dirige Alauda Ruiz de Azúa.
El cine español cierra 2025 con una cuota de mercado del 19%, la misma que en 2024, con 12 millones de espectadores y una taquilla de 78 millones de euros. El género de acción ha sido el que mayores éxitos ha obtenido.