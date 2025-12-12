La borrasca Emilia golpea los aeropuertos canarios y obliga a desviar y cancelar varios vuelos

La borrasca Emilia comienza a hacerse notar en Canarias y ya está afectando de forma directa a la operativa aérea del Archipiélago. El deterioro del tiempo, marcado por fuertes rachas de viento y lluvias, ha provocado desde la mañana de este viernes desvíos y cancelaciones de vuelos en varios aeropuertos, una situación que podría prolongarse hasta el domingo 14 de diciembre, según la previsión meteorológica.
Uno de los primeros aeródromos en verse condicionado ha sido el aeropuerto de La Palma, donde un avión que tenía previsto aterrizar en la Isla no pudo hacerlo y fue redirigido finalmente a Tenerife Sur. También se han producido incidencias en Tenerife Norte, con dos vuelos desviados al aeropuerto del sur de la Isla y la cancelación de una conexión aérea con La Palma.
El impacto de la borrasca Emilia no se ha limitado a estas rutas. Otros dos vuelos, uno con origen en Lanzarote y otro procedente de El Hierro, se vieron obligados a cambiar su destino y aterrizar en Tenerife Sur ante las malas condiciones de visibilidad y el viento intenso generado por este episodio meteorológico adverso.
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activados los avisos por viento y precipitaciones mientras la borrasca Emilia avanza por el entorno del Golfo de Cádiz y su influencia alcanza de lleno al Archipiélago. Ante este escenario, no se descartan nuevas alteraciones en el tráfico aéreo en las próximas horas.
Desde Aena recomiendan a los pasajeros comprobar el estado de sus vuelos antes de desplazarse a los aeropuertos y mantenerse informados a través de los canales oficiales ante posibles cambios de última hora.