La Consejería de Cultura y Museos del Cabildo de Tenerife gestionará 46 millones de euros en 2026

La Consejería de Cultura, Museos y Deportes del Cabildo de Tenerife va a gestionar en 2026 un total de 46 millones de euros, lo que representa el 6,5% del presupuesto total de la Corporación insular para el próximo ejercicio. Con esta cantidad se “reafirma el compromiso del Gobierno insular con la democratización del acceso a la cultura, el impulso de la creación artística y la cohesión territorial a través de la actividad cultural”, subrayan desde la institución.
En el año que comenzará en poco más de dos semanas se prevé destinar más de ocho millones de euros a inversiones culturales, “fortaleciendo la modernización de infraestructuras y proyectos estratégicos”, según avanza el consejero insular de Cultura, Museos y Deportes, José Carlos Acha.
ACCESIBILIDAD
“Tenerife debe ser una isla donde la cultura llegue a todos, sin excepción”, subraya Acha. “Este presupuesto refleja nuestra voluntad de ampliar la oferta, apoyar al talento local y acercar la actividad cultural a cada municipio, barrio y comunidad”. El consejero insular añade que “invertir en cultura es invertir en identidad, en cohesión social y en oportunidades para quienes crean y trabajan en el sector”.
Entre las novedades figuran la apertura de la nueva Librería del Cabildo y el Plan de Grupos Folclóricos
Uno de los ejes prioritarios será la consolidación del Distrito de las Artes, concebido como un espacio de encuentro, innovación y proyección para el talento local. Este nuevo polo cultural permitirá dinamizar la actividad artística y fortalecer la relación entre ciudadanía, creadores y entidades culturales.
Asimismo, el Cabildo quiere reforzar la programación y actividad de los principales espacios culturales insulares, como el Auditorio de Tenerife, TEA Tenerife Espacio de las Artes y el resto de museos de su responsabilidad, “afianzando su papel como motores culturales de referencia”. Las unidades artísticas (Auditorio, Patronato de Insular de Música y Organismo Autónomo de Museos y Centros) dispondrán de un total de 21.832.214 euros, una cuantía que posibilita la actividad cultural propia que se genera en ellas, “que tiene como fin una mayor participación, integración e inclusión en nuestra sociedad tinerfeña”, señala el consejero.
El Cabildo activará en 2026 una decena de líneas de apoyo y subvenciones, con una inversión total de seis millones de euros, destinadas a impulsar a creadores, entidades culturales, festivales, proyectos de mediación y actividades formativas. Entre las novedades se incluye la apertura de la nueva Librería del Cabildo, que funcionará como un punto de difusión del pensamiento, la literatura y la producción editorial canaria.
TRADICIONES Y PATRIMONIO CULTURAL
Además, se va a desarrollar el Plan Insular de Grupos Folclóricos, que tiene como objetivo preservar, dinamizar y poner en valor las tradiciones y el patrimonio cultural de la Isla. “Nuestro folclore y nuestra identidad cultural merecen una protección firme y una mirada de futuro. Estamos trabajando para que Tenerife siga siendo un referente en creatividad, patrimonio y diversidad cultural”, pone de relieve José Carlos Acha.
“Todo esto está apoyado con un importante plan de infraestructuras culturales -agrega- que permite dotar de los espacios adecuados y permanentes para el desarrollo de actividad cultural en los municipios, que asciende a 6,7 millones de euros”.
“Se trata de dar los medios para la creación cultural y de dirigirnos hacia una descentralización y desconcentración de la cultura, para lograr un más fácil acceso a la misma en todo el territorio insular”, concluye el consejero responsable del área de Cultura, Museos y Deportes.