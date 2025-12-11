La Seguridad Social tendrá que conceder el complemento por hijos de 140 euros a todos los pensionistas, sin importar el género

El complemento para reducir la brecha de género, incorporado al sistema de pensiones en 2021, podrá ser solicitado tanto por mujeres como por hombres que cumplan los mismos requisitos. Así lo ha determinado el Tribunal Supremo, en aplicación de varias sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que obligan a garantizar la igualdad en el acceso a este plus económico.
Este complemento, que tiene como objetivo compensar el impacto que supone la crianza de los hijos en la carrera laboral —un efecto que continúa afectando mayoritariamente a las mujeres—, añade 35,90 euros mensuales por cada hijo con derecho, hasta un máximo de cuatro. En 2025, la cuantía máxima asciende a 143,60 euros al mes, que se suman directamente a la pensión contributiva.
¿Quién puede solicitar el complemento?
El importe está dirigido a quienes reciban una pensión contributiva de jubilación, incapacidad permanente o viudedad reconocida a partir del 4 de febrero de 2021. Para acceder a él es necesario:
- Tener hijos inscritos en el Registro Civil.
- Ser beneficiario de una pensión contributiva del sistema de la Seguridad Social.
- Que solo uno de los progenitores reciba el complemento por cada hijo.
La normativa también excluye expresamente a quienes hayan perdido la patria potestad o hayan sido condenados por violencia de género o violencia contra los hijos.
Aunque desde su creación la mayor parte de las personas que lo perciben son mujeres, la justicia europea y española han dejado claro que no puede existir trato diferenciado: los hombres que acrediten los mismos requisitos deben acceder al complemento en igualdad de condiciones.
Cómo se solicita
La petición se realiza en el momento de solicitar la pensión. El trámite puede hacerse:
- En la plataforma Tu Seguridad Social mediante cl@ve, DNI o certificado digital.
- A través del INSS en su formulario habilitado para quienes no disponen de identificación electrónica.
En ambos casos, basta con marcar la casilla correspondiente al complemento e incluir los datos de los hijos. Si no se hace durante la solicitud inicial, también puede pedirse posteriormente, siempre que se cumplan los requisitos legales.
Según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el complemento forma parte ya de cerca de un millón de pensiones, y su alcance seguirá ampliándose tras la decisión del Supremo que obliga a reconocerlo también a los hombres.
El complemento, de carácter fijo y compatible con la pensión contributiva, supone un refuerzo económico relevante para quienes han visto afectada su trayectoria profesional por el cuidado de los hijos.