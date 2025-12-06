La Sinfónica de Tenerife pone música al Festival del Cuento con el relato ‘Historia de un soldado’

Historia de un soldado, el relato musical concebido por Ígor Stravinski (1882-1971), llega este domingo al XXX Festival Internacional del Cuento de Los Silos de la mano de la Orquesta Sinfónica de Tenerife (OST) y Ernesto Rodríguez Abad, en el papel de narrador. Será en el patio del antiguo Convento de San Sebastián (20.00 horas), en la penúltima jornada del encuentro en torno al arte de la palabra.
La agenda del domingo, que contempla 40 actividades, en las que para acceder a parte de ellas es necesario adquirir una entrada a través de la web del festival, cuentoslossilos.es, incluye un recorrido por Tierra del Trigo, con la plaza de este núcleo silense como punto de encuentro (10.30), con Aarón Rodríguez y Luis Carballo.
Pero la jornada comienza antes (9.00 horas) en la Finca Quiñones con Tertulias al olor del pan, que cuenta entre sus protagonistas con Manuel Díaz García, el panadero poeta de Juncalillo (Gran Canaria), acompañado por Juanma Moreno, Humberto Hernández, María Teresa Andruetto y Antonio Rodríguez Almodóvar. Modera la conversación Katya Vázquez Schröder. Los asistentes podrán no solo hablar de poesía y escucharla, sino también amasar la harina y oler el pan mientras se hace.
El erotismo se abre con Frida Kahlo y Tomás de Iriarte. Erótica Frida, a cargo del mexicano Emilio Lome (21.30), en el Centro de Salud, aborda una faceta esencial en la vida de la artista. Iriarte erótico, de TeatroSilos con la colaboración de Mariceli Adán Padrón, cita al público adulto (22.00 y 23.30 horas) en la torre del antiguo Convento de San Sebastián para descubrir la vertiente menos conocida del autor portuense, creador de obras que fueron incluso censuradas por la Inquisición.
Media docena de propuestas celebran la palabra impresa cuando se convierte en literatura. La presentación de Poética del buceador, de la gaditana María Jesús Ruiz se celebra al mediodía en una casa del callejón Aregume. El mismo lugar en el que se da a conocer (17.00) El cuaderno de las flores azules, de Gregorio Sosa, que viene acompañado de un recital y la música de María Isabel Martín.
La sección El placer de leer presenta al público adulto, en el patio del Ayuntamiento, Álbumes y lectura (12.30) y Libros para jóvenes (19.00), ambas propuestas, con la maestra catalana experta en animación lectora y literatura infantil y juvenil Elvira Novell Iglesias. Finalmente, este apartado se completa con dos encuentros: Diálogo sobre la palabra narrada, escrita e ilustrada (16.00 horas), en la Sala Doctor Jordán, 15, con María Teresa Andruetto, Antonio Rodríguez Almodóvar y Francesca Dell’Orto, moderado por Lara Meana. Le sigue (17.00 horas), en la Sala Placeta, Letras Canarias. En torno a la obra de Antonio Lorenzo Ramos, un acto de la Academia Canaria de la Lengua, con Humberto Hernández, Manolo Torres Stinga y Benigno León Felipe.
‘PASEOS PARA NOCTÁMBULOS’
Entre los actos más llamativos, entrada la noche se celebran los Paseos literarios para noctámbulos, que, coordinados por Katya Vázquez Schröder y esta vez con el título Narración oral en el tiempo de la IA, cuenta con los narradores Niré Collazo, Juan Madrigal, Estefânia Surreira, María Jesús Ruiz y Héctor Ruiz Verde. El público está citado a las 23.30 horas en la escalinata de la iglesia para iniciar el recorrido.
Cuentos para bebés y primeros lectores, cuentos en las plataneras, narraciones para familias, público infantil y adulto y Las Crisálidas: Encuentros con la palabra son algunas, pero no todas de las restantes propuestas que brinda este domingo el festival.