Los centros canarios de crisis atienden a 519 mujeres y niños víctimas de violencia sexual desde mayo

Los cinco centros de crisis 24 horas que operan en Canarias han atendido a 519 mujeres y menores víctimas de violencias sexuales desde su apertura, en mayo de este año, según ha informado este martes la Consejería regional de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias.
De acuerdo al tipo de violencia, el 41 % de las situaciones atendidas fueron agresiones sexuales con penetración y en cuanto a los agresores, el 38 % fue algún familiar (padres, tíos, abuelos…), mientras que el 5 % fueron violencias grupales, detalla este departamento en un comunicado.
De las 519 mujeres y menores atendidos, 439 eran víctimas directas de violencias sexuales, 50 de ellas menores de 18 años, y 80 eran familiares o personas del entorno que precisaban algún tipo de atención profesional.
En este periodo se registraron 206 activaciones por parte del 112, 016, o Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Atendiendo al lugar, el 38 % de los casos se produjeron en el ámbito íntimo familiar (Padres, hermanos, tíos, abuelos…) y el 12 % en zonas de ocio nocturno. El 60 % fueron violencias registradas en el último año.
A juicio de la consejera Candelaria Delgado, “en apenas seis meses estos centros se han convertido en un referente, en un espacio seguro donde cualquier mujer o menor víctima de violencia sexual puede acudir o activarlo de urgencia a través del 112 y recibir la atención y el acompañamiento que precisa en los primeros momentos más críticos”.
Ha recordado que se puede recurrir a estos centros “para recibir atención psicológica o legal de alguna violencia pasada, silenciada durante años, para lo que se pueden contactar directamente con el centro o también llamando al 112 o el 012”.
Delgado ha subrayado que “los datos apuntan a que solo se denuncia el 11 % de las agresiones” y ha considerado necesario y “evidente que la vergüenza debe cambiar de bando, ya que son los violadores los delincuentes, los que deben avergonzarse y a los que la sociedad debemos señalar y aislar”.
Además de prestar atención profesional a víctimas de violencias sexuales, los centros de crisis pueden acreditar esta situación a efectos administrativos a las mujeres y menores que hayan sido víctimas.
Estas acreditaciones también podrán ser emitidas en Canarias por las áreas insulares y municipales con competencias en violencia de género, los servicios insulares integrados en la red de prevención e intervención integral contra la violencia de género del Instituto Canario de Igualdad, el servicio insular de prevención y atención a mujeres y menores ante la violencia sexual en Gran Canaria (Gestionado por Cruz Roja), y los centros de Atención Integral para Víctimas de las Violencias de Género Sexuales en Tenerife (CAVIS).
Este procedimiento, que tendrá validez nacional, permitirá a las mujeres víctimas acceder a todos los derechos, prestaciones, recursos y servicios que precisen.
La directora del ICI, Ana Brito, ha adelantado que Canarias prevé regular con un decreto “las ayudas a las víctimas de violencia sexual, que ya cuentan con una partida para el próximo año”.
La acreditación de las situaciones de violencias sexuales tendrá carácter administrativo y podrá ser solicitada por las mujeres, niñas, niños y adolescentes, en tanto víctimas principales de todas las formas de violencia sexual cuando no hayan presentado denuncia previa, el procedimiento judicial haya sido archivado o sobreseído, el procedimiento penal esté en trámite, o tengan sentencia condenatoria firme entre otras.
En el proceso de valoración se tendrán en cuenta aspectos como si la solicitante ha emprendido acciones judiciales previamente, la duración, la forma y la gravedad de la violencia sufrida, las secuelas psicológicas derivadas de la situación de violencia sexual, las secuelas en la salud sexual y reproductiva, el contexto y el daño social, así como las dificultades para mantener su vida laboral, educativa o personal.
También se tendrá en cuenta las situaciones especiales de vulnerabilidad, como la edad, la discapacidad, problemas de salud mental, el embarazo, la dependencia económica y/o emocional respecto al agresor, y si la solicitante tiene hijos o hijas menores de edad o que resida en zonas rurales.
Canarias cuenta con cinco centros de atención a las violencias sexuales ubicados en Gran Canaria, Tenerife, La Palma, Lanzarote y Fuerteventura, que se han sumado a los recursos de la Red de Atención Integral a las Víctimas de Violencia de género que el ICI financia en cada isla con todos los cabildos.
El servicio está disponible las 24 horas al día de los 365 días del año y no es preciso haber denunciado con anterioridad para recibir la atención.
El equipo de cada centro está integrado por diferentes profesionales que prestan ayuda psicológica especializada, centrada en el bienestar emocional y la recuperación; asesoramiento jurídico, orientación legal y asesoramiento en el caso que querer interponer una denuncia; y apoyo social, para hacer el acompañamiento en la toma de decisiones y facilitar el proceso de recuperación.