Luz verde a la modificación del PGOU-05, que permite regular el suelo de uso deportivo o comercial en Santa Cruz de Tenerife

El Ayuntamiento de Santa Cruz cuenta ya con el informe favorable de la comisión municipal de Evaluación Ambiental para la modificación menor número 1 del Plan General de Ordenación Urbana (PGO), documento actual que regula el planeamiento urbanístico del municipio en base al texto refundido del PGOU de 1992 y del decreto de 2005, una vez que la Justicia tumbó en el año 2020 el Plan General de Ordenación, aprobado en 2013.
Tras la publicación ayer en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) del informe ambiental del PGOU-05, la concejala de Urbanismo, Zaida González, explicó que “se trata del paso previo para poder aprobar la modificación inicialmente, ya que el órgano ambiental ha determinado que las normas objeto de cambio no tienen afección al medioambiente”.
La edil del área detalló que “las modificaciones en el actual PGO son múltiples y, principalmente, se centrarán en determinados artículos de las normas urbanísticas para solucionar problemas de aplicación e interpretación detectados durante la vigencia del plan, tales como adaptar a la legislación urbanística y sectorial, por ejemplo, a las superficies de los establecimientos comerciales, o regular aspectos no contemplados en el PGOU-05, tras la anulación del PGO de 2013”.
Igualmente, dijo González, “se incorpora la ordenación aprobada mediante la ordenanza provisional del Palacio de Deportes y su entorno, que fue aprobada en 2022, así como la calificación de otras parcelas que, siendo equipamientos deportivos existentes de carácter municipal o insular, se encontraban erróneamente calificados como parques deportivos o urbanos”.
Asimismo, permitirá “resolver discrepancias detectadas en determinadas áreas, referidas a la categoría de suelo urbano (consolidado y no consolidado), entre los planos de clasificación y categorización del suelo y los ficheros de ordenación del suelo urbano; además de que avala que se reconozcan como suelos urbanos consolidados aquellas parcelas urbanizables y urbanas no consolidadas que, en ejecución del planeamiento urbanístico, hayan completado su gestión y hayan sido urbanizados, de conformidad con sus determinaciones”.
Otras modificaciones pasan por regular la dotación de plazas de aparcamientos en nuevos edificios o reestructuración de los ya existentes, al igual que los estacionamientos públicos o zonas de carga y descarga ubicadas en parcelas que se encontraban sin ordenar en el documento.
Tras esta aprobación se culmina el procedimiento de evaluación ambiental estratégica de la modificación menor del PGO, tras concluir que los cambios urbanísticos contemplados no tienen efectos significativos para el medio ambiente, lo que significa que “puede continuarse la tramitación y pasar a la siguiente fase, que será la de aprobación inicial para, posteriormente, someterlo a información pública y consulta a finales de febrero de 2026. Una vez se analicen informes y alegaciones se aprobará definitivamente”, apuntó la edil.