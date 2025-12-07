Miguel Assal, reconocido experto en primeros auxilios, sobre un hábito muy común: “Se te puede dislocar la mandíbula sin darte cuenta”

El divulgador de emergencias Miguel Assal ha vuelto a captar la atención en redes sociales tras compartir un vídeo en el que explica un caso sorprendente —y más común de lo que parece—: una persona que, al abrir la boca en exceso, terminó sin poder cerrarla. El clip acumula más de 30.000 ‘me gusta’ en TikTok y miles de comentarios.
En la grabación, Assal describe con claridad qué ocurrió: “Abrió la boca tanto que ya no podía cerrarla. No es que se haya bloqueado: se ha dislocado por abrirla demasiado”.
Según explica el reconocido experto en primeros auxilios, este tipo de lesión sucede cuando el hueso de la mandíbula se sale de la articulación, provocando que la boca quede abierta y sin capacidad de movimiento.
Una lesión más habitual de lo que se cree
El especialista recuerda que “le puede pasar a cualquiera”, incluso sin forzar demasiado el gesto. Comer, bostezar o realizar ciertos movimientos bruscos pueden ser suficiente para provocar la dislocación de la articulación temporomandibular.
Assal aprovecha el vídeo para alertar sobre la importancia de no llevar la boca al límite y de evitar introducir objetos que obliguen a abrir demasiado, algo que aumenta el riesgo de lesión.
La técnica recomendada solo para profesionales
El experto también muestra la maniobra que suele utilizarse para recolocar la mandíbula, un procedimiento que requiere precisión: “Agarra la mandíbula con los pulgares sobre los dientes, empuja hacia abajo y tira hacia atrás”, explica.
Sin embargo, advierte que no es algo que deba intentar cualquiera. “Si es la primera vez, siempre hazlo con un profesional. Y si te pasa a menudo, conviene que tu familia sepa cómo hacerlo”, señala en el vídeo.
