Nira Fierro (PSOE), tajante con las políticas de juventud del Gobierno de Canarias: “No existen”

El PSOE Canarias ha denunciado la “ausencia total de políticas de juventud” por parte del Gobierno de Canarias formado por Coalición Canaria y Partido Popular, y ha alertado del grave deterioro de las condiciones de vida de las personas jóvenes en el Archipiélago, tal y como demuestran los últimos datos del Observatorio de Emancipación.
Así lo ha expuesto este viernes la secretaria de Organización socialista, Nira Fierro, junto al secretario general de Juventudes Socialistas de Canarias (JSC), Borja Durán, en una rueda de prensa conjunta en la han presentado un paquete de medidas centradas en el acceso a la vivienda.
Fierro ha explicado que este conjunto de iniciativas ha sido diseñado por Juventudes Socialistas y están dirigidas “a una juventud canaria que atraviesa un momento absolutamente dramático”, frente a un Gobierno autonómico que, a su juicio, “no solo no ejecuta los recursos que tiene, sino que desarrolla políticas de juventud de escaparate, más pendientes del marketing y de los influencers que de los problemas reales de los jóvenes”.
Los datos conocidos esta semana confirman esa realidad, ha lamentado. En el último año, 20.000 jóvenes han tenido que regresar al domicilio familiar, la tasa de emancipación ha caído al 14%, seis puntos menos que hace un año, y muy lejos del 20% que dejó el anterior Gobierno presidido por Ángel Víctor Torres, ha explicado Nira Fierro. El salario medio juvenil se sitúa en 11.364 euros anuales, mientras que el 30% de los jóvenes canarios está en riesgo de pobreza, porcentaje que se eleva al 36% entre quienes tienen empleo.
“Es inasumible que en una comunidad que recibe 18 millones de turistas al año, que crece por encima de la media nacional y con los mayores presupuestos de su historia, uno de cada tres jóvenes viva en riesgo de pobreza”, ha advertido Fierro, quien ha acusado al Ejecutivo de CC y PP de “incapacidad para dar respuesta al presente y al futuro de Canarias”.
Ha subrayado además que la política de juventud “debe ser transversal a todas las consejerías” del Ejecutivo de Canarias y ha informado que el PSOE trasladará las propuestas de JSC al Parlamento y las impulsará cuando vuelva a gobernar en 2027.
“Canarias va mal cuando gobierna la derecha”
Por su parte, Borja Durán ha afirmado que los datos del Observatorio demuestran que “Canarias va mal cuando gobierna la derecha” y ha señalado que la emancipación juvenil es hoy “una quimera” pese a los buenos datos de empleo. Ha denunciado que tres de cada cuatro jóvenes trabajadores se encuentran en pobreza extrema, y que la mayoría no puede afrontar un alquiler sin compartir vivienda.
Durán ha presentado 12 propuestas en materia de vivienda, entre ellas el complemento autonómico al bono alquiler joven, la creación de una oficina pública de asesoramiento a inquilinos, una tasa a los grandes tenedores, la aplicación de la Ley estatal de Vivienda, programas de rehabilitación con alquiler asequible garantizado, incentivos a propietarios responsables, un índice joven de precios del alquiler, la moratoria de la vivienda vacacional y la reconversión de espacios turísticos en desuso en vivienda asequible.
Ambos dirigentes coincidieron en que estas medidas representan “una hoja de ruta realista para devolver la esperanza a una generación que hoy se siente expulsada de su propio futuro”.