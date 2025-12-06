Noctámbula, el nuevo festival de la capital tinerfeña, anuncia a su primera artista: B Jones

B Jones, una de las dj españolas más influyentes y con mayor impacto internacional, es la primera confirmación de Noctámbula, el nuevo festival que se celebrará el 12 de septiembre en el capitalino Recinto Ferial de Tenerife.
Residente destacada en Ibiza, la presencia de B Jones, ponen de relieve desde la organización, es habitual en algunos de los escenarios más potentes del panorama de la electrónica, incluyendo Tomorrowland, Ushuaïa Ibiza, Amnesia, Medusa Festival, Dreambeach y Ultra Europe, entre otros.
Su actuación en Noctámbula “marca el tono de un festival que apuesta por nombres capaces de conectar con el público global y elevar la experiencia a un nuevo nivel”, subrayan sus impulsores.
La primera remesa de entradas ya está disponible a través de los sitios web www.noctambulatenerife.com y www.tomaticket.com. A medida que se vayan conociendo más detalles de Noctámbula, que también se anunciarán en su web, se pondrán a la venta más localidades con nuevos precios.