Pestana, delegado del Gobierno en Canarias, tajante sobre las opiniones racistas: “No debemos respetarlas”

El delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, ha manifestado este sábado que “la democracia, como la libertad, requiere de constante cuidado y trabajo”, con motivo del 47 aniversario de la Constitución española.
Por eso, ha hecho un llamamiento “a todos los sectores de la sociedad y a todas las personas jóvenes y mayores, para que sigamos trabajando por una sociedad más justa, más inclusiva, y más libre”, ha dicho Pestana en el acto para conmemorar la Constitución celebrado en la sede de la Delegación del Gobierno en Canarias, en la capital grancanaria.
Asimismo, ha confiado en que “la memoria de los sacrificios y las luchas por la democracia sigan vivas en todas y todos nosotros, y que nos inspiren a seguir trabajando en unidad y avanzando en esta etapa de renovadora esperanza”.
A juicio del delegado del Gobierno, la Transición es una “construcción en permanente cambio” y “la democracia es un proceso que nunca termina”, por lo que los logros alcanzados en los últimos 50 años en España son un “punto de partida para seguir avanzando, para seguir construyendo una sociedad más justa, más igualitaria, más inclusiva”.
Para Pestana, “en estos 50 años de libertad hemos ganado mucho, pero también debemos ser conscientes de que los desafíos siguen presentes”, como la polarización política, las tensiones sociales, el cambio climático, las desigualdades económicas y la desinformación, “sobre todo, a través de las redes sociales, el negacionismo y otro tipo de amenazas, son cuestiones que requieren de nuestro compromiso y de nuestra unidad”.
El delegado del Gobierno ha alertado de algunas situaciones “en un mundo que algunos pretenden llenar de hechos alternativos, posverdades y prementiras, que ya no es que eliminen la verdad, sino que pretenden dar al traste con el mundo común que nos venía permitiendo una razonable deliberación democrática”.
Por eso cree necesario “el combate democrático de esas expresiones de odio que intentan deteriorar lo mejor que tenemos”, la democracia, y ha pedido que “no permitamos que, bajo el pretexto de ejercer la libertad de expresión, debamos respetar opiniones simplemente racistas, xenófobas, delictivas, acientíficas, contrarias a la igualdad”.
Pestana ha incidido en que “la memoria de la dictadura aún sigue siendo un tema que debemos afrontar con el espíritu de reconciliación que caracteriza a nuestra democracia. Pero también debe ser un recordatorio constante de que hoy vivimos en un país libre, democrático y diverso”.
Como cada año, la Delegación del Gobierno en Canarias ha entregado en la ceremonia del 6 de diciembre una serie de reconocimientos a figuras y organizaciones que a diario llevan a la práctica el espíritu de la Constitución, destacando en esta ocasión sus contribuciones en el marco de los artículos 44.2, 46, 49 y 124 de la Ley Fundamental de 1978.
Así, ha sido reconocido el Instituto Astrofísico de Canarias (IAC) en virtud del artículo 44.2 CE, por su contribución a la promoción de la ciencia y la investigación científica y técnica en beneficio del interés general a través de su actividad investigadora, tecnológica y de cooperación internacional.
También se ha galardonado a Luis Hernández Martín, paleógrafo (a título póstumo), por su contribución a la protección y enriquecimiento del patrimonio histórico y cultural de la isla de La Palma, valores que se enmarcan en el artículo 46 de la Constitución española.
Igualmente, se ha reconocido al Grupo y Fundación SERVIDIS, por el artículo 49 CE, debido a su contribución a la protección social y económica de las personas con discapacidad, velando por su integración en la sociedad y su inclusión en el mercado laboral.
Asimismo, ha sido galardonada María Farnés Martínez Frigola, fiscal superior de Justicia de Canarias, por su contribución a la promoción y la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos ciudadanos y del interés público, mandato establecido en el artículo 124 de la Constitución española.