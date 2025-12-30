San Miguel Arcángel defiende el monumento a Franco y critica que Podemos lo lleve a la Fiscalía

La Asociación para la Investigación y Protección del Patrimonio Histórico San Miguel Arcángel y el grupo municipal Vox en Santa Cruz han dado un revés al partido Podemos Canarias en relación a la denuncia presentada ante la Fiscalía por parte de dicho partido, en la que acusa al Ayuntamiento capitalino de “prevaricación” y “falsedad documental” para no retirar el monumento a Franco, situado en la avenida Francisco La Roche.
El presidente de la asociación histórica, Luis Sosa, señaló ayer que “la acusación de Podemos no se sostiene ni jurídica ni históricamente y solo pretende ir contra las administraciones para que cumplan su voluntad”. Al respecto, recordó que el conjunto escultórico de Juan de Ávalos está desde el año 2021 inmerso en un proceso judicial para su declaración como Bien de Interés Cultural (BIC), por lo que el juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº1 de Santa Cruz de Tenerife tiene otorgadas medidas cautelares que hacen de este monumento un bien protegido hasta, al menos, la finalización del proceso judicial”.
En este sentido, Sosa incidió en que “ni el Ayuntamiento ni ninguna administración está capacitada para actuar sobre la obra. Por lo que, tal y como apuntan los ilustrados podemitas, que también hablan de denunciar al Gobierno de Canarias por incumplir la retirada al no aplicar la ley de Memoria Democrática, hay que recordar que el catálogo de vestigios franquistas, elaborado por el anterior Ejecutivo regional, está asimismo anulado por sentencia judicial. Es decir, actualmente no existe ningún catálogo vigente y están exigiendo el cumplimiento de una norma que en Canarias no existe”.
De la misma manera se expresó el portavoz del grupo municipal Vox, Alejandro Gómez, quien añadió que “en la actualidad se está tramitando el procedimiento de declaración BIC del referido monumento”, de conformidad con la Ley 11/2019, de 25 de abril, de Patrimonio Cultural de Canarias. Esto significa que el conjunto escultórico debe ser protegido, tal y como dispone el artículo 28 de la mencionada ley.
Gómez añadió que “el expediente para la declaración del monumento como bien de interés cultural fue incoado por el Cabildo en cumplimiento de una resolución judicial, por lo que resulta absurdo que Podemos denuncie al Ayuntamiento de Santa Cruz ante la Fiscalía por la presunta comisión de delitos de falsedad documental y prevaricación. El hecho de que Podemos, sin representación en el Parlamento regional, ni en el Cabildo ni en el Ayuntamiento de Santa Cruz, recurra a la Fiscalía para presentar denuncias infundadas demuestra un desprecio por instituciones como el Poder Judicial”, subrayó.
Mientras, San Miguel Arcángel apuntó a que “otro de los argumentos de Podemos se basa en la mentira de que el Ayuntamiento se escuda en informes falsos para no retirar el monumento, lo que alude a esta entidad que presentó estudios, informes jurídicos y peritajes que prueban el indudable valor artístico de la obra”.