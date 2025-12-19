Los taxistas de Santa Cruz de Tenerife suspenden la movilización de este viernes y explican el motivo

La manifestación de taxistas prevista para la tarde de este viernes en Santa Cruz de Tenerife ha quedado suspendida.
Así lo ha comunicado este viernes la patronal Élite Taxi Tenerife, que ha decidido dar una tregua inicial de una semana tras las negociaciones mantenidas con el alcalde, José Manuel Bermúdez, y el primer teniente de alcalde, Carlos Tarife.
La movilización, que iba a celebrarse entre las 18.00 y las 21.00 horas en la avenida Tres de Mayo, había sido convocada como protesta por la gestión municipal de las demandas del sector y suponía la segunda manifestación del colectivo en menos de una semana.
“Empieza un proceso importante para nuestro sector del taxi”
En el comunicado remitido a los medios, Élite Taxi explica que, tras los contactos con el Ayuntamiento, “empieza un proceso importante para nuestro sector del taxi”, en el que están implicados los cuatro principales grupos políticos, tanto del gobierno como de la oposición.
Señala que este periodo de conversaciones servirá para dar forma y pulir los detalles necesarios para iniciar un proyecto en 2026, que considera clave para el despegue definitivo del sector, al que define como un servicio público esencial para la ciudadanía de Santa Cruz de Tenerife.
Como consecuencia de este nuevo escenario de diálogo, la manifestación pactada para la tarde de hoy queda oficialmente suspendida, según confirma Élite Taxi en su comunicado.
La convocatoria había sido anunciada este jueves y contemplaba una caravana de taxis entre la rotonda de El Corte Inglés y el hotel Atlántida, en una de las principales arterias de la capital tinerfeña.