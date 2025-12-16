Tres euros, 32 propuestas y una última semana: así se despide la Ruta del Bocadillazo de Santa Cruz de Tenerife

La segunda edición de la Ruta del Bocadillazo del distrito Suroeste arranca su última semana de actividad permitiendo a vecinos y visitantes disfrutar de las propuestas culinarias de 32 establecimientos hasta el próximo domingo 21 de diciembre. Así lo comunicó el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, quien visitó alguno de los establecimientos participantes este lunes y explicó que “hemos querido acercarnos a comprobar el éxito de esta iniciativa que, un año más, y como parte de ‘Disfruta en los distritos’, ha tenido muy buena acogida entre el tejido de restauración y también entre la ciudadanía”.
El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, junto a la consejera delegada de la Sociedad de Desarrollo, Carmen Pérez, y al concejal del distrito Suroeste, Javier Rivero, visitaron este lunes varios establecimientos participantes entre los que se encontraban el Bar Sobradillo y la Zumería Guarapo 2.
De esta manera, Bermúdez destacó que “la ruta sigue cumpliendo su objetivo principal: buscamos dar vida a cada una de las calles de nuestro municipio, al tiempo que ofrecemos un servicio de dinamización e impulso a la restauración de la zona”, y añadió que “en esta recta final del año, es fundamental seguir generando un impacto positivo en la actividad económica de Santa Cruz”.
Por su parte, la consejera delegada de la Sociedad de Desarrollo, Carmen Pérez, animó a la ciudadanía a “aprovechar los últimos días de la iniciativa, con la que queremos fomentar el consumo en los establecimientos del distrito Suroeste, consolidándolos como referentes para la ciudadanía y como puntos atractivos para nuevos consumidores de la zona”, y añadió que “iniciativas como ésta son las que construyen ciudad desde los barrios, aportando vitalidad a nuestras calles y apoyando a las familias que levantan la persiana cada mañana”.
“Los bocadillazos que elaboran cada uno de los 32 establecimientos participantes podrán degustarse hasta este domingo 21 de diciembre”, explicó Pérez, quien reiteró que “se trata de una promoción gastronómica por valor de tres euros, bebida no incluida, con la que los participantes podrán descubrir el potencial creativo de los profesionales de nuestros locales”.
Igualmente, Pérez recordó también que “el sistema de votación sigue abierto, por lo que la ciudadanía puede elegir su propuesta favorita a través de la webapp habilitada”, y añadió que “todos los participantes entrarán automáticamente en el sorteo de un cheque regalo por valor de 60 euros que podrán utilizar en los establecimientos participantes”.
“Una vez concluya la ruta el día 21, se realizará el recuento para determinar los galardones a los locales, por lo que las tres propuestas mejor valoradas recibirán un diploma y premios en metálico, de manera que el mejor valorado ganará 200 euros, el segundo, 150, y el tercero, 100”, indicó Pérez, quien añadió que “con estos incentivos buscamos reconocer el esfuerzo de los establecimientos y animarlos a seguir apostando por la calidad y la creatividad en sus propuestas”.
Asimismo, el concejal del distrito Suroeste, Javier Rivero, apuntó que “la Ruta del Bocadillazo es mucho más que una campaña comercial, es una herramienta de cohesión vecinal”, y detalló que “los bares y cafeterías siempre han sido nuestros centros sociales por excelencia, y esta iniciativa nos da la excusa perfecta para bajar a la calle, encontrarnos con los vecinos y convivir en nuestros espacios públicos”.
Rivero también puso en valor “la calidad gastronómica de los establecimientos participantes, al tiempo que iniciativas como ésta nos permiten posicionar en el mapa la amplia variedad de locales gastronómicos que existen en el Suroeste”, y apuntó que “enviamos con esta ruta un mensaje claro: aquí hay talento, creatividad y una oferta gastronómica de primer nivel”.
En esta edición participan los establecimientos Bar Ni + Ni -, Delicias Maru, Cafetería Alisios, Bohemia Café, Cafetería Camarón, Bar Sobradillo, El Almíbar, Bar Juan Porrón, Bar Cafetería El Tren, Cervecería Wacon, Planet Café, Heladería Toppin, Café Bar Claudio, Hamburguesería Valito-BG, Taberna Pacheco, Que Pachó Mamita, Picasso II, Arepera Los Chéveres, Guaro’s Bar, Café de María, Bar El Compadre, Arepera Amazonas, Bar Gisela, Burger’s Andrómeda, Bar Pa’ que te cuento, Tenepizza, Petiazul, Esencia Café, Zumería Guarapo 2, Bar Cuatro Caminos, Tasca Cafetería El Patio de Mamá y La Factoria.
Las personas interesadas en ampliar información sobre la iniciativa y consultar el listado completo de establecimientos participantes pueden acceder a la página web, donde también encontrarán el acceso directo a la webapp de la iniciativa.
La Sociedad de Desarrollo ejecuta ‘Disfruta en los distritos’, como una iniciativa estratégica e innovadora debido a su formulación, así como a su co-gestión participativa por los diferentes distritos que forman el municipio. Se trata de un proyecto basado en la gobernanza, la colaboración interadministrativa e institucional, y pretende impulsar nuevos enfoques para el desarrollo económico y comercial de Santa Cruz y está alineada con el Plan Director de Comercio (eje 4 Dinamización e impulso del consumo) y el Plan Estratégico de Turismo de la ciudad (eje 3 Producto y Marketing del destino).