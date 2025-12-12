Vicky Palma, meteoróloga, tajante para evitar otra tragedia: “En Garachico y Tacoronte puede saltar el mar”

El paso de la borrasca Emilia por Canarias ha provocado que se activen numerosos avisos tanto por lluvias, como por viento y oleaje.
Vicky Palma, prestigiosa meteoróloga y responsable de la Unidad de análisis de riesgos y planificación operativa del Gobierno de Canarias, ha explicado en Canarias Radio que “lo peor” estará en el mar.
En el caso de Tenerife, por ejemplo, el Cabildo ha activado de forma preventiva el Plan de Emergencias Insular de Tenerife (PEIN) en situación de Alerta Máxima ante la inminente llegada de la borrasca fría aislada de alto impacto Emilia, un fenómeno meteorológico adverso que afectará a la isla a partir de este viernes y que se intensificará durante el sábado, según las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Vicky Palma: “Lo peor estará en el mar”
“Desde 2018 no teníamos una previsión de oleaje como esta, tan grande como la que marcan los modelos de hoy para mañana”, ha manifestado.
Vicky Palma ha destacado que las olas pueden alcanzar los 7,3 metros de altura: “Eso significa que de las 33 olas más grandes que da el modelo, la media es de 7,3 metros de altura. Alguna puede alcanzar los 12-13 metros. Con esta altura es muy probable que el mar salte en Garachico y que puedan correr las olas por la avenida. También puede ocurrir en Tacoronte, en la carretera del Pris”.
