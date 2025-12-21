Volney Morgan y la Banda de Música de Santa Cruz llenan hoy de góspel la capital

Volney Morgan & New-Ye, colectivo de góspel con base en North London (Reino Unido), fundado hace más de 16 años por un grupo de amigos apasionados por el canto, se une hoy domingo a la Banda de Música de Santa Cruz de Tenerife para ofrecer uno de los conciertos destacados del XX Festival de Góspel de Canarias. Su actuación, con entrada gratuita, tendrá lugar a partir de las 20.00 horas en la plaza de la Candelaria.
Volney Morgan & New-Ye es uno de los nombres más vibrantes del góspel británico contemporáneo, combinando energía escénica, armonías poderosas y una propuesta que fusiona la tradición espiritual con elementos rítmicos modernos.
Su trayectoria está marcada por importantes reconocimientos en la escena del Reino Unido y más allá. El colectivo ha sido galardonado con múltiples premios, incluyendo el MOBO Award 2017 al mejor grupo góspel, el UK Entertainment Award 2017 y varios Premier Gospel Awards en 2016, 2017 y 2022, destacándose en varias ocasiones como Choir of the Year.
En el plano discográfico, Focus Deluxe (2017) alcanzó el número uno en las listas UK iTunes Christian & Gospel, consolidando su presencia tanto en el Reino Unido como internacionalmente. Este proyecto incluye colaboraciones con artistas como el cantante estadounidense Micah Stampley.
A lo largo de su carrera, Volney Morgan & New-Ye han compartido escenario con figuras de talla internacional del góspel y la música cristiana contemporánea, como Kirk Franklin, Tye Tribbett, Michelle Williams, Matt Redman, CeCe Winans y Travis Greene, y han sido seleccionados por Stormzy para participar en su concierto navideño A Very Merky Christmas.
Su presencia en medios y festivales ha sido notable: han actuado en los BBC Proms, han sido emitidos por emisoras nacionales e internacionales, como BBC Radio 1Xtra y Premier Gospel Radio, además de recorrer Europa y aparecer en diversos canales de televisión.
En los últimos años, el grupo ha seguido expandiendo su influencia global: en 2022 colaboró con Platoon, sello vinculado a Apple Inc., con su sencillo I still believe. En 2023 hicieron historia como primer grupo góspel británico en encabezar el Big Church Festival y presentaron sets en escenarios tan icónicos como el Royal Albert Hall y la televisión nacional polaca.
El mensaje de esperanza y el virtuosismo vocal de Volney Morgan & New-Ye prometen convertir esta cita en una experiencia musical inolvidable.