EN VIVO | Barça-La Laguna Tenerife

La Laguna Tenerife alcanzará este domingo el ecuador de la fase regular de la Liga Endesa, coincidiendo con su visita al Palau para medirse al potente Barça . Los aurinegros acarician la clasificación par la Copa del Rey.
Primer cuarto
Buena salida de La Laguna Tenerife (4-7) ante un Barça que comenzó a tomar el mando aprovechando la rotación visitante (14-14).
Mejoró el Canarias, con una buena circulación de balón para el (17-21) y el primer tiempo muerto de Pascual en el partido.
La Laguna Tenerife solo había perdido un balón en este cuarto (17-23).
Segundo cuarto
El parcial era de 0-11 cuando llegó el 17-25. Parcial de 10-0 (27-25) como respuesta local antes de un 36-27 que resultó un puñetazo para La Laguna Tenerife. Con 38-27 Vidorreta paró el duelo.
Con 45-36 se llegó al descanso. El Barça era superior. El mejor consuelo para el Canarias era que podía haber sido peor.