Los aurinegros acarician la clasificación par la Copa del Rey
EN VIVO | Barça-La Laguna Tenerife
La Laguna Tenerife alcanzará este domingo el ecuador de la fase regular de la Liga Endesa, coincidiendo con su visita al Palau para medirse al potente Barça . Los aurinegros acarician la clasificación par la Copa del Rey.

Primer cuarto

Buena salida de La Laguna Tenerife (4-7) ante un Barça que comenzó a tomar el mando aprovechando la rotación visitante (14-14).

Mejoró el Canarias, con una buena circulación de balón para el (17-21) y el primer tiempo muerto de Pascual en el partido.

La Laguna Tenerife solo había perdido un balón en este cuarto (17-23).

Segundo cuarto

El parcial era de 0-11 cuando llegó el 17-25. Parcial de 10-0 (27-25) como respuesta local antes de un 36-27 que resultó un puñetazo para La Laguna Tenerife. Con 38-27 Vidorreta paró el duelo.

Con 45-36 se llegó al descanso. El Barça era superior. El mejor consuelo para el Canarias era que podía haber sido peor.

