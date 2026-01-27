Canarias firma diez acuerdos de cooperación en Marruecos

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, encabezó ayer en Agadir una misión institucional que formará parte de la Estrategia Canarias-África, que será aprobada por el Ejecutivo regional en las próximas semanas y que refuerza la cooperación con la región marroquí de Souss Massa. Durante la misión, que se inició por mañana en la sede de la gobernación, se suscribieron diez acuerdos de colaboración en los ámbitos empresarial, comercial, de innovación, académico y deportivo y un memorando entre ambas regiones atlánticas que afianzan “una relación basada en la buena vecindad, la cooperación institucional y el interés común”.
La jornada comenzó con la bienvenida oficial por parte del gobernador de Souss-Massa, Saaïd Amzazi, y del presidente del Consejo Regional, Karim Achengli, junto al embajador de España en Marruecos, Enrique Ojeda, seguida de los discursos institucionales y la presentación de las oportunidades económicas y de inversión de ambos territorios. El Gobierno de Canarias y la Región de Souss-Massa firmaron un Memorando de Entendimiento que afianza una cooperación institucional que se remonta a 2008.
El director general de Relaciones con África , Luis Padilla, puso en valor la agenda de trabajo desarrollada por la delegación canaria en Agadir: “Responde, entre otros factores, a la posición estratégica de Canarias, así como a la necesidad de mantener y reforzar una relación sólida y estable con los países de la costa occidental africana, como Mauritania, Senegal y Cabo Verde, además de Marruecos”.
En el ámbito de la innovación y el conocimiento, Clavijo resaltó que “la diplomacia científica y la innovación forman parte central de la Estrategia Canarias-África”. En relación al turismo, el mandatario canario resaltó que es “un ámbito natural de cooperación atlántica que puede avanzar hacia modelos más sostenibles y diversificados”. En horas vespertinas, la misión canaria mantuvo un encuentro promovido por Proexca en la Confederación General de Empresarios de Souss Massa.
La consejera autonómica de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura, Migdalia Machín, destacó que la cooperación universitaria y científica constituye uno de los pilares estratégicos de la relación entre Canarias y África. Se rubricaron concretamente seis acuerdos que implican a las dos universidades públicas de Canarias.
Clavijo agradeció “el esfuerzo importantísimo” de Marruecos para controlar los flujos migratorios irregulares. Por la tarde visitó el estadio de Adrar, una de las infraestructuras del Mundial de Fútbol de 2030.
Torres afea la “incoherancia” y Campos (NC) avisa de los “riesgos”
Ángel Víctor Torres apoya el buen entendimiento entre Canarias y Marruecos, pues “la buena relación entre los vecinos es fundamental, dentro del respeto a las resoluciones de Naciones Unidas, el derecho al referéndum y a lo establecido respecto al Sáhara”. El ministro de Política Territorial recuerda que Fernando Clavijo y Coalición Canaria criticaron tal parecer y la postura oficial de España sobre Marruecos cuando él presidía la comunidad autónoma. Sin embargo, cree que este viaje muestra que “no hay coherencia en algunas críticas en su momento”. Por su parte, el secretario general de Nueva Canarias, Luis Campos, previene de los “graves riesgos políticos y estratégicos” que, a su juicio, conlleva la nueva visita de Clavijo a Agadir, “absolutamente errónea”, que “legitima, blanquea y alimenta” el expansionismo: “Sentarse a negociar con Marruecos supone aceptar que Canarias puede acabar formando parte del menú”.