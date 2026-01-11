¿Por qué nos llamamos canarios? Una filóloga explica el origen de un nombre que no viene ni de perros ni de pájaros

“No viene ni de los perros ni del pájaro”. Así de clara arranca la explicación de la filóloga y divulgadora de contenidos Elena Marrero en un vídeo que se ha difundido con fuerza en Instagram y que ha reabierto el debate sobre el origen real del nombre de Canarias y de los canarios.
En su reel, Marrero cuestiona una de las ideas más repetidas durante décadas y lanza un mensaje directo: “La palabra canario no viene de Europa, viene de África”.
“Eso de que nos llamamos canarios por los perros no es así”
Durante años se ha explicado que el nombre de Canarias procede del latín canis (perro), una teoría apoyada en textos clásicos. Sin embargo, la creadora recuerda que esta interpretación es, como mínimo, incompleta.
“De la teoría de que aquí antes había muchos perros y por eso nos llamamos así ya hemos hablado”, señala, antes de matizar que la referencia clásica más citada, la de Plinio el Viejo, ha sido mal entendida.
Plinio menciona en su Naturalis Historia una isla llamada Canaria por el tamaño de sus canes, pero, como explica Marrero, “tras un análisis filológico se entiende que no se refiere al presa canario, sino a la foca monje”, una especie que habitó las Islas durante siglos.
Un nombre anterior a las propias Islas habitadas
Uno de los puntos clave del vídeo es la idea de que canarios no es solo un gentilicio, sino un etnónimo, es decir, el nombre de un pueblo.
“No nos está hablando únicamente de un lugar de origen, sino de un pueblo y de su historia”, afirma la creadora. Esta interpretación fue recuperada por el monje Nesafonso de la Cruz en su obra Magos, mauros, mahoreros o amazighas.
Según esta línea de investigación, el término canario procede de la lengua amazigh (amasí), hablada en el norte de África. “Es una palabra que ya existía entre los pueblos amazigh del Atlas mucho antes de que las Islas aparecieran en los mapas europeos”, subraya Marrero.
“La palabra ya existía antes de que hubiera población aquí”
En su explicación, la creadora va un paso más allá y apunta a una idea poco conocida: “Entendemos entonces que antes de que las Islas estuvieran habitadas, el nombre Canaria ya existía”.
De hecho, Plinio vuelve a mencionar en el libro V de su obra a un pueblo del continente africano: “Aquellos que habitan en el bosque cercano son llamados canarios”. Esto refuerza la tesis de que el término designaba a una comunidad humana, no a un territorio insular.
La mayoría de estudios sitúan en Juba II, rey de Mauritania, la decisión de enviar población amazigh a las Islas tras una rebelión en el siglo I de nuestra era. “Por eso hablamos de un etnónimo y no tanto de un gentilicio”, explica Marrero.
De Gran Canaria al conjunto del Archipiélago
Con el paso del tiempo, Gran Canaria se convirtió en la Isla principal del Archipiélago, lo que provocó que su nombre se extendiera al resto.
“Durante un tiempo, la principal fue Gran Canaria, y eso hizo que el nombre de Canaria se usara para todo el Archipiélago y para sus habitantes”, resume la creadora.
Así se generalizó el uso de Canarias y canarios, no solo como referencia geográfica, sino como identidad colectiva.
“La población indígena no desapareció, se mezcló”
Uno de los mensajes más potentes del vídeo llega al final. Marrero insiste en que la historia canaria no es una historia de desaparición, sino de continuidad.
“La población indígena no desapareció, se mezcló, y hoy la vemos en los rasgos, en las tradiciones, en la forma de hablar”, afirma. Para ella, ser canario va más allá de la residencia: “No es solo una identidad moderna ni vivir en las Islas; es respetar nuestro origen y valorar cómo se ha construido nuestra identidad”.
Un nombre que también habla de memoria
“Saber de dónde viene una palabra nos enseña también de dónde venimos nosotros”, concluye. Y remata con una frase que resume el espíritu del vídeo: “Canario no es una palabra europea, es africana, y cuenta una historia que durante mucho tiempo se ha intentado esconder”.