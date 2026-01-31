Carlos Tarife, concejal de Servicios Públicos de Santa Cruz: “El carril bici no se desmanteló; se modifica por 113.912 euros”

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha invertido un total de 113.912 euros en llevar a cabo la reestructuración viaria en las calles El Pilar, Méndez Núñez y Villalba Hervás tras la eliminación del carril bici.
Así lo anunció ayer el concejal de Servicios Públicos del Ayuntamiento capitalino, Carlos Tarife, durante la celebración del pleno municipal y en respuesta al grupo Vox, cuyo portavoz, Alejandro Gómez, cuestionó cuál ha sido el coste final del desmantelamiento del carril bici en estas zonas.
Al respecto, Tarife fue tajante y señaló que “no me consta que el carril bici se haya desmantelado. Lo que se ha hecho es una modificación del trazado en tres calles del centro de la ciudad, una acción derivada tras la decisión del Consistorio de retirar el recurso contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que paralizó estas obras, incluidas en el plan de Movilidad”.