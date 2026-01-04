Colas kilométricas por una porción del roscón de Reyes más grande de Tenerife

La Villa de La Orotava vuelve a endulzar la víspera de Reyes con la celebración del XIV Gran Roscón de Reyes, una cita ya consolidada en el calendario festivo navideño del municipio que tendrá lugar este domingo 4 de enero, desde las 17:00 horas, en la avenida Emilio Luque Moreno (frente al Colegio La Milagrosa).
Este evento, organizado por el Ayuntamiento de La Orotava a través de la Concejalía de Comercio, tiene como objetivo dinamizar la actividad comercial local y ofrecer a vecinos y visitantes una experiencia familiar en un ambiente festivo y navideño.
Durante la jornada se repartirán porciones del gran roscón elaborado por la dulcería Manobuena y la panadería Jovita, convirtiéndose en un punto de encuentro intergeneracional en el que pequeños y mayores podrán disfrutar de uno de los dulces más tradicionales de estas fechas, a la par de buen ambiente musical. La actividad busca, además, poner en valor la repostería local y reforzar el apoyo al comercio de cercanía. El roscón mide unos 500 metros de largo.
El Gran Roscón de Reyes se ha consolidado, tras catorce ediciones, como una de las citas más esperadas de la Navidad en La Orotava, contribuyendo a mantener vivas las tradiciones y a dinamizar el centro urbano en unos días clave para la economía local.
Desde el Ayuntamiento se invita a toda la ciudadanía a participar y compartir esta dulce tradición en familia, en una tarde pensada para disfrutar del espíritu de los Reyes Magos.