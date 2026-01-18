El European Outdoor Film Tour inicia en el Paraninfo de la ULL su visita a España

El European Outdoor Film Tour (EOFT), el festival de cine de deportes de montaña, inicia este domingo en Tenerife su recorrido por España, un itinerario que comprende una decena de ciudades. El Paraninfo de la Universidad de La Laguna (ULL) alberga esta tarde, a partir de las 18.00 horas, la proyección de seis cortometrajes originarios de Alemania, Suiza, Francia, Reino Unido, Canadá y Estados Unidos.
Desde su origen, el festival, que celebra su vigesimosexta entrega -y la sexta que llega a nuestro país-, se comprometió con la preservación de la naturaleza, y, de manera especial, de las montañas. “El objetivo del EOFT es usar el cine para acercar esta problemática -señalan sus promotores-, porque la comprensión colectiva es la clave para conservar y preservar el medio natural como elemento fundamental de toda la vida en el planeta. Este impulso, que es el ADN del EOFT desde el principio, ha ido experimentando un efecto dominó en cada programa, en cada cita y durante más de dos décadas”.
La gira del festival acerca historias de superación, retos personales, relatos de vida, ingenio y humor con el escenario único y desafiante de los lugares más altos y los climas más radicales del mundo. Con su estreno en Tenerife se inicia una temporada que va a pasar por 27 países en más de 550 encuentros. Hasta la fecha, el festival ha reunido a 350.000 espectadores.
“El EOFT renueva riesgo, adrenalina y emociones para servir de inspiración a los aventureros y entusiastas del deporte al aire libre -subrayan desde la organización- con historias y protagonistas apasionantes, así como paisajes espectaculares, en un festival comprometido y alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible”.
LOS FILMS
En esta edición, el festival presenta Días salvajes (Wild days), el viaje de 50 días por Alaska de Aurel, Chris, Hélias y Alex. La idea de la autonomía total los lleva en este film francés de 44 minutos a una exigente travesía por el macizo del Denali, lejos de la civilización y con un objetivo descabellado: alcanzar el océano en esquís, trineos de expedición y balsas.
Con 30 minutos de deporte de altura, Gipfeli de Suiza (Gipfeli of Switzerland) es un viaje tan loco como dulce para el estudiante Tobias Renggli, quien decidió subirse a la bici y calzarse las botas de montaña para recorrer los 26 cantones suizos hasta alcanzar sus puntos más altos. Este reto no será solo ir más alto, más rápido y más lejos, sino también sobrevivir a altibajos y experiencias de vida gracias a muchos gipfelis, un dulce suizo que le acompañará como recompensa en su objetivo de conquistar las montañas.
“Eso puedo hacerlo yo”. Con esta frase tan sencilla arranca la aventura y el reto personal de Sheri Tingey en Sheri, un corto de producción estadounidense que cuenta en primera persona una historia de constancia y genialidad. Sheri Tingey lleva toda una vida moldeando el mundo y su ropa a su gusto, una mentalidad que le llevó a hacerse un hueco en la industria de las actividades al aire libre.
HIELO VIRGEN
Elladj Baldé narra en los paisajes más salvajes y bellos de Canadá su viaje desde el sueño olímpico al hielo virgen, con un corto de seis minutos, Elladj, en el que este patinador profesional de color rompe sus propios planes para reencontrarse en lo personal y profesional en las entrañas de la naturaleza.
En Freja ha vuelto (Freja’s back), el espectador regresa a la montaña con la polifacética escaladora Freja Shannon, después de que sufriese una grave caída en la cara norte de Les Droites, en los Alpes franceses, que le provocó una fractura de espalda.
Finalmente, pura adrenalina, paisajes que cortan el aliento y tres minutos de vuelo sin miedo al vértigo son algunas de las claves de Suelta la línea (Drop the line), la historia de Anthony Dutruy, que ha hallado un nuevo reto en el speed riding para llevar al espectador a volar con él por pistas con las que muchos solo pueden soñar.
El European Outdoor Film Tour, en versión original, con subtítulos en castellano y traducción en lengua de signos, “usa el cine para mover corazones, sensibilizar, promocionar y divulgar la protección y conservación de los espacios naturales”.