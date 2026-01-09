El film ‘La historia de Frank y Nina’, de la italiana Paola Randi, se exhibe en TEA

TEA Tenerife Espacio de las Artes, en la capital tinerfeña, proyecta desde este viernes y hasta el domingo (19.00 horas) La historia de Frank y Nina, de Paola Randi, una fábula realista sobre la amistad y la dignidad en tiempos difíciles.
Ganadora del Orizzonti Extra Premio Lanterna Magic en el Festival de Cine de Venecia, la película desarrolla su trama en los márgenes de una ciudad italiana, donde tres jóvenes solitarios -Frank, Nina y Gollum- se encuentran y forjan una amistad que les da fuerza para resistir la violencia y el abandono. Juntos buscan una salida a sus vidas rotas, descubriendo que incluso en la oscuridad puede nacer la esperanza.
Gabriele Monti, Ludovica Nasti, Samuele Teneggi y Marco Bonadei protagonizan esta película, exhibida en versión original en italiano con subtítulos en español, que le descubre al espectador una historia sensible, contenida y profundamente humanista, que entiende la adolescencia como un espacio de resistencia frente a la exclusión. El film está narrado por Gollum, un joven que no puede hablar porque al intentar hacerlo produce solo sonidos guturales, así que se expresa escribiendo frases en los muros de la ciudad.