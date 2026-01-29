El Museo de Bellas Artes de Santa Cruz de Tenerife inaugura ‘Pareidolia Trash’, del artista Gabriel Tondreau

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través del Organismo Autónomo de Cultura (OAC), inaugura este jueves (18.00 horas) la exposición Pareidolia Trash, del artista chileno Gabriel Tondreau, en la Sala Tarquis Robayna del Museo de Bellas Artes. La muestra, que forma parte de la convocatoria municipal de proyectos expositivos destinada a apoyar y visibilizar la creación contemporánea, se podrá visitar hasta el 1 de marzo y contará con dos visitas guiadas, previstas para los días 7 (12.00 horas) y 26 de febrero (19.00 horas).
CREACIÓN ACTUAL Y OFERTA DIVERSA
“Esta exposición -a juicio del alcalde capitalino, José Manuel Bermúdez- vuelve a situar al Museo de Bellas Artes como un espacio abierto a la creación actual y al pensamiento crítico, reforzando el compromiso del Ayuntamiento con los artistas y con una programación cultural diversa, contemporánea y conectada con la ciudadanía”.
Para el concejal de Cultura, Santiago Díaz Mejías, “la convocatoria de proyectos expositivos es una herramienta clave para dinamizar los espacios culturales y dar cabida a propuestas con una fuerte carga conceptual y visual, como es el caso de Pareidolia Trash, que invita al espectador a mirar de otra manera lo cotidiano y lo aparentemente residual”.
Pareidolia Trash reúne una selección de obras inéditas producidas entre 2018 y 2025, que incluyen pintura, instalación, piezas digitales y textos. El título alude al fenómeno psicológico de la pareidolia, en el que el cerebro percibe formas familiares en estímulos aleatorios, y se combina con la noción de trash como metáfora del uso de fragmentos, restos y vestigios de realidades diversas que el artista transforma en nuevas narrativas visuales.
Gabriel Tondreau explora en sus obras cuestiones como la identidad, la pertenencia, la resiliencia y la transformación.