El Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía encabeza ‘lo mejor de la cultura’ en España, y TEA, en Canarias

TEA Tenerife Espacio de las Artes, el centro de arte contemporáneo de la capital tinerfeña, encabeza lo mejor de la cultura en Canarias, según dio a conocer este jueves la Fundación Contemporánea en Santander, en el Palacio de Festivales de Cantabria. En el acto, además de presentar Lo Mejor de la Cultura 2025, el informe elaborado con el respaldo de CREA SGR, se hizo entrega de la Insignia Cultural de España 2025 al Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, así como las correspondientes a los proyectos culturales de mayor relieve de cada comunidad autónoma.
En el Archipiélago, TEA Tenerife Espacio de las Artes ha subido 10 posiciones hasta ocupar el primer puesto, en una relación en la que le siguen, igualados en el segundo, el Phe Festival de Puerto de la Cruz y el Teatro Cuyás de Las Palmas de Gran Canaria. Como novedad figura el Festival Boreal, que se celebra en Los Silos, que comparte la cuarta posición con otras cuatro propuestas.
El director artístico de TEA, Sergio Rubira, recogió la insignia regional, que supone, aseveró, “un aval al trabajo de todo el equipo para consolidar el museo como un espacio de pensamiento crítico y hospitalidad, abierto a la ciudadanía y en diálogo constante con el contexto”.
LA RELACIÓN
La lista de las 10 mejores experiencias culturales de las Islas, según la Fundación Contemporánea, quedaría conformada por TEA; Phe Festival y Teatro Cuyas; Festival Boreal, Auditorio de Tenerife, Festival de Música de Canarias, Temudas Fest (Gran Canaria) y Masdanza (Gran Canaria); Centro Atlántico de Arte Moderno (Gran Canaria) y el Mueca, el Festival Internacional de Arte en la Calle de Puerto de la Cruz.
Canarias se sitúa en el puesto número 12 en la clasificación por comunidades. En cuanto a ciudades, Santa Cruz de Tenerife figura en el 25 y Las Palmas de Gran Canaria, en el 27.
En cuanto al listado nacional, al Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, que repitió insignia autonómica por la Comunidad de Madrid, le siguen el Museo Nacional del Prado y el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, que mantiene la tercera posición; el Museo Thyssen-Bornemisza, el Museo Guggenheim de Bilbao, el Teatro Real, CaixaForum, el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona y la Fundación Juan March, igualada con el Festival de Málaga y con Matadero Madrid, que sube cuatro posiciones con respecto a 2024.
IMPRESCINDIBLES
Lo Mejor de la Cultura 2025 incluye, de igual manera, proyectos artísticos “con nombre propio”, entre los que se encuentran, por ejemplo, el disco LUX, de Rosalía, en la clasificación nacional, y el largometraje Sirat, de Óliver Laxe, con una posición relevante en la gallega.
Otra categorización es la denominada Los imprescindibles. Se trata, detallan desde la fundación, de propuestas de muy distinta naturaleza a nivel nacional agrupadas por tipología de proyecto. Aquí vuelve a liderar la lista el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, pero también están Caixa Forum, Teatro Real, Festival de San Sebastián, Sónar + D, ARCOMadrid, Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro y la Feria del Libro de Madrid.
Fundación Contemporánea presentó como novedad en el acto de este jueves lomejordelacultura.com, una plataforma virtual, concebida como guía ilustrada, que “incluye cerca de 600 propuestas de toda España, recogidas en los últimos rankings anuales, y permite consultar por lugares, fechas y disciplinas artísticas, con el valor añadido de su prescripción por los profesionales del sector”.