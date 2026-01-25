EN VIVO | CD Tenerife – Real Madrid Castilla (3-2)

El Real Madrid Castilla arrancó el partido sorprendiendo al CD Tenerife con una presión alta, pero muy pronto cometieron el primer error del partido.
Los blanquiazules robaron en el medio y salieron rápido al contragolpe con De Miguel y Gallego. El primero salió con velocidad para centrar a su compañero, que estaba liberado de marca. El control de Enric no fue bueno, quedándose algo suelta la pelota. Aún así le dio tiempo al punta catalán a meter la punta de la bota. El esférico se estrelló en el poste y el rechace se fue directo a un De Miguel que remató con potencia para batir por primera vez a Fran González. El Heliodoro, más poblado que en otras ocasiones por la presencia del filial merengue, rugió por primera vez con el tanto del ‘9’ tinerfeñista, que rompía así la mala racha desde el pasado 22 de noviembre. No veía portería ‘Demi’ desde el duelo contra el Arenas Club.
El 1-0 le dio tranquilidad a los locales, que volvieron a aprovechar otro error madridista para asestar otro durísimo golpe. Esta vez recuperó Landázuri con la ayuda de De Miguel, que lo habilitó con un fantástico taconazo. El central se plantó solo ante el meta visitante, quien repelió el violento remate del zaguero. Pero, otra vez, el rechace le fue a caer a uno de los locales. Se hizo con la bola Alassan, quien, primero, hizo un recorte para aclarar su disparo y, después, golpeó para marcar el 2-0. Volvió a levantarse eufórica la afición chicharrera. 2-0 y el duelo ya se decantaba claramente para el bando canario.
El 3-0 no se hizo esperar. Además, llegó en una jugada calcada a los otros goles. Nueva pérdida en la salida del balón del Castilla, en este caso Alassan, Enric conectó con Demi, que no pudo batir al meta madridista, pero el rechace lo remató inesperadamente el ’18’ blanquiazul con la cara. El balón volvió a introducirse en la meta merengue por tercera ocasión, provocando el delirio de los seguidores blanquizales. En el minuto 22 el choque parecía claramente decidido a favor del indiscutible líder del grupo.
El Tenerife es un martillo pilón y nunca se conforma. Estuvo a punto de sumar el 4-0 en otro contragolpe que nació en las botas de Alassan. El canterano galopó por todo el campo madridista para acabar sirviendo un medido centro que remató abajo Enric Gallego. Remató bien el punta, pero en posición antirreglamentaria, por lo que el tanto no subió al marcador.
Sorprendentemente, el Real Madrid Castilla reaccionó en la recta final de la primera parte. Primero recortó distancias en el marcador en el minuto 41 por mediación de Zúñiga. Acto seguido, lo siguió intentando el club de la capital, que aprovechó una caída de Zúñiga en el área blanquiazul para pedir una revisión en el FVS por un posible penalti de Aitor Sanz. El colegiado de la contienda se fue al monitor y durante muchos minutos revisión una acción en la que las imágenes demostraron que fue el punta madridista el que buscó el contacto con el pie del mediocentro local. Fue uno de los asistentes el que tomó la decisión de señalar un vergonzoso penalti que enfadó a la parroquia local. Los cánticos de “así gana el madrid’ retumbaron en las gradas del Heliodoro.
Pero ahí estaba Dani Martín para evitar que tal injusticia subiera al marcador. El portero del Tenerife se lanzó con rabia a su izquierda para evitar la segunda diana madrileña. El recinto ‘chicha’ se levantó eufórico para celebrar el ‘paradón’ que evitaba que los de López de Lerma se metieran en el partido.
Así acabó una primera parte en la que se vieron cuatro goles, un penalti vergonzoso y la gran parada de Dani Martín.