Antonio Morales afirma que Gran Canaria será la primera escala de la visita del papa a las islas

Morales ha afirmado que este desplazamiento al archipiélago es un compromiso del papa Francisco que León XIV ha mantenido
El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ha afirmado este viernes que esta isla será “la puerta de entrada y la primera escala” de la visita del papa León XIV a Canarias.

Morales ha afirmado que este desplazamiento al archipiélago es un compromiso del papa Francisco que León XIV ha mantenido.

“Francisco quedó impactado con los terribles relatos de la ruta migratoria Canarias y León XIV visitará a las islas con este asunto en la agenda y en la cabeza”, ha señalado.

Morales ha manifestado que la visita del pontífice va a generar “un gran impacto en la comunidad de fieles de la Iglesia de la isla, pero también en el conjunto de la sociedad Gran Canaria”.

El presidente del Cabildo ha indicado que la institución insular se pone a disposición para colaborar y hacer de esta visita “un encuentro que brinde luz y visibilice esta realidad de Canarias en Europa y en el mundo”. 

