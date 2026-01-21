La Guardia Civil, alto y claro sobre sus atribuciones y la retirada del carné por lo que puedas llevar en tu guantera

La Guardia Civil ha reforzado algunos controles de tráfico incorporando la revisión de la guantera del vehículo, una medida que ha generado dudas entre los conductores tras la difusión de mensajes alarmistas en redes sociales.
Según ha trascendido, esta comprobación no es aleatoria ni generalizada, sino que forma parte de controles justificados de seguridad, en los que los agentes pueden inspeccionar el interior del coche cuando existen indicios de infracción o riesgo.
Qué busca la Guardia Civil cuando revisa la guantera
La inspección de la guantera se centra principalmente en tres aspectos:
- Objetos peligrosos o prohibidos, como armas blancas, herramientas contundentes u otros elementos que puedan suponer un riesgo para la seguridad, de acuerdo con la Ley de Seguridad Ciudadana.
- La baliza luminosa V-16, que sustituirá de forma definitiva a los triángulos de emergencia y será obligatoria a partir de 2026, según la normativa de la DGT.
- La documentación del vehículo y del conductor, aunque actualmente también puede llevarse en formato digital a través de la aplicación oficial de la Dirección General de Tráfico.
Las infracciones más graves relacionadas con estos controles pueden conllevar multas que oscilan entre los 601 y los 3.005 euros, dependiendo de la gravedad del caso.
La baliza V-16: por qué la guantera será clave
Con la entrada en vigor definitiva de la baliza V-16 conectada, la guantera se convierte en el lugar más recomendado para guardarla, ya que permite acceder a ella rápidamente sin salir del coche, reduciendo el riesgo en caso de avería o accidente.
Por este motivo, los agentes de tráfico están comenzando a verificar con mayor frecuencia que el vehículo disponga de este dispositivo y que se encuentre en condiciones de uso.
¿Pueden multarte o retirarte el carné por lo que lleves en la guantera?
No. No existe ninguna norma que permita retirar el carné de conducir por llevar un objeto en la guantera. Los rumores que circulan en redes sobre una supuesta campaña de la DGT para sancionar a conductores por este motivo son falsos.
La retirada del permiso solo se produce en casos muy concretos:
- pérdida total de puntos,
- sentencia judicial por delitos contra la seguridad vial, o
- infracciones muy graves tipificadas con esa consecuencia.
Lo que sí pueden hacer los agentes es sancionar o intervenir determinados objetos si su tenencia está prohibida, pero eso no implica automáticamente la pérdida del carné.
Armas y materiales prohibidos: cuándo hay sanción
Transportar armas sin autorización, sustancias peligrosas o materiales prohibidos, incluso en la guantera, puede acarrear sanciones administrativas o penales, pero estas actuaciones se rigen por leyes específicas, como la Ley Orgánica 4/2015 de protección de la seguridad ciudadana o la normativa sobre armas, no por la normativa de tráfico.
En estos casos, las consecuencias pueden ser:
- multa económica,
- intervención del objeto,
- o actuaciones judiciales, según la gravedad.
Lo que conviene tener claro
La revisión de la guantera no es una novedad ni una medida excepcional: forma parte de las competencias habituales de la Guardia Civil en controles de tráfico justificados. No supone una persecución a los conductores ni una retirada automática del carné, sino un refuerzo de seguridad y verificación de elementos obligatorios.
Mantener la guantera ordenada, sin objetos peligrosos y con el material obligatorio es la mejor forma de evitar problemas en cualquier control.