Incendio en una vivienda en Puerto de la Cruz: cortan una calle por seguridad

Bomberos de Tenerife trabajan en la zona para controlar el fuego
Un incendio declarado esta noche de jueves en una vivienda de la zona de la calle San Felipe en Puerto de la Cruz, ha movilizado a los Bomberos de Tenerife y a la Policía Local.

Según los primeros datos disponibles, la Policía ha cortado la calle El Peñón como medida de seguridad mientras los efectivos trabajan en la zona para controlar el fuego y garantizar la atención necesaria. Las autoridades han pedido a los vecinos evitar la zona y respetar los cortes establecidos.

Por el momento se desconoce si hay personas heridas o afectadas, y no ha trascendido información oficial sobre el origen del fuego. Los servicios de emergencias siguen en el lugar evaluando la situación y sofocando las llamas.

La Policía y los bomberos trabajan de forma conjunta para determinar las causas del incendio, restablecer la normalidad en las calles afectadas y garantizar la seguridad de los vecinos.

