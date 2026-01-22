Incendio en una vivienda en Puerto de la Cruz: cortan una calle por seguridad

Un incendio declarado esta noche de jueves en una vivienda de la zona de la calle San Felipe en Puerto de la Cruz, ha movilizado a los Bomberos de Tenerife y a la Policía Local.
Según los primeros datos disponibles, la Policía ha cortado la calle El Peñón como medida de seguridad mientras los efectivos trabajan en la zona para controlar el fuego y garantizar la atención necesaria. Las autoridades han pedido a los vecinos evitar la zona y respetar los cortes establecidos.
Por el momento se desconoce si hay personas heridas o afectadas, y no ha trascendido información oficial sobre el origen del fuego. Los servicios de emergencias siguen en el lugar evaluando la situación y sofocando las llamas.
La Policía y los bomberos trabajan de forma conjunta para determinar las causas del incendio, restablecer la normalidad en las calles afectadas y garantizar la seguridad de los vecinos.