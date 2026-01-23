La antigua gestora de la escuela infantil tinerfeña Elisa González de Chaves aclara que la pérdida del Bono Infantil no es su responsabilidad

La empresa que gestionó hasta octubre de 2025 la Escuela Infantil Municipal Elisa González de Chaves, en La Orotava, ha trasladado su versión sobre la inadmisión del Bono Infantil correspondiente al curso 2025/2026, tras las quejas manifestadas por varias familias del centro.
Según expone la entidad, la titularidad de la escuela corresponde al Ayuntamiento de La Orotava, mientras que su empresa fue concesionaria del servicio “hasta su finalización el día 31 de octubre de 2025”. A partir de esa fecha, la gestión pasó íntegramente a la nueva adjudicataria, que inició el servicio el pasado 1 de noviembre.
La antigua gestora afirma que desde ese momento “no ostentábamos capacidad de dirección, gestión, representación ni intervención administrativa en el centro”.
Tramitación del Bono Infantil
En relación con la ayuda autonómica, la empresa señala que la tramitación del denominado Bono Infantil corresponde exclusivamente a la entidad que ostenta la gestión efectiva del servicio “en el momento de la solicitud y que se encuentra inscrita como entidad colaboradora”.
En este sentido, sostiene que “desde la finalización de nuestra concesión, nuestra empresa carece de capacidad legal y administrativa para gestionar dicha ayuda o para presentar solicitudes en nombre de las familias”.
La convocatoria del Bono Infantil para el curso 2025/2026 se abrió el 28 de octubre de 2025, cuando el centro se encontraba en proceso de cambio de empresa. Según la explicación remitida, “las solicitudes presentadas por la nueva adjudicataria fueron inadmitidas porque no figuraba dada de alta como entidad colaboradora para el centro de La Orotava en el momento de la tramitación”.
La entidad añade que la nueva gestora fue informada de la adjudicación del contrato el 22 de agosto de 2025 y que, entre esa fecha y el inicio efectivo del servicio, “dispuso de margen temporal suficiente para realizar los trámites de alta como entidad colaboradora dentro de los plazos establecidos por la Administración autonómica”.
Retirada de bienes
Sobre la retirada de materiales del centro, la empresa indica que “con carácter previo a la finalización de la concesión, comunicamos formalmente a la nueva adjudicataria la elaboración de un inventario de los bienes y materiales de propiedad privada”, que fue remitido por correo electrónico.
Según detalla, “se ofreció expresamente la posibilidad de adquisición de dichos bienes para su permanencia en el centro” y, ante la ausencia de respuesta, “se procedió a retirar exclusivamente los bienes de titularidad privada de nuestra empresa”.
La entidad subraya que “en ningún caso se retiraron bienes de titularidad municipal ni de la nueva adjudicataria”.