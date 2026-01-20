EN VIVO | La Laguna Tenerife-ERA Nymburk

La Laguna Tenerife retoma este martes la Basketball Champions League, coincidiendo con la visita al Santiago Martín del ERA Basketball Nymburk en la primera jornada del Top 16 del máximo certamen continental de clubes de FIBA Europa.
Primer cuarto
Comenzaron bien los checos (2-7) para mantener una línea difícil de sostener para La Laguna Tenerife (4-13).
Los checos llevaban la iniciativa y, como le sucediera ante Lleida y Bilbao, a los aurinegros les costaba en defensa llegar a puntear o impedir los lanzamientos del Nymburk (12-21).
La mejor circulación de balón permitió a La Laguna Tenerife acercarse en el marcador. Los triples de Doornekamp y Jaime posibilitaron que las cosas acabaran con 24-26.
Segundo cuarto
Se mostraron más erráticos ambos equipos en el arranque de la segunda manga. Con todo, los checos mantuvieron su dominio en el juego y en los números para agarrarse a pequeñas rentas gracias a su dominio en la pintura (33-41). Vidorreta tuvo que pedir tiempo muerto a falta de poco más de cinco minutos para el descanso.
Con menos de un minuto para llegar al descanso La Laguna Tenerife se puso por primera vez por delante en el marcador (49-48).
Los checos lograron cerrar la manga por delante (49-50) pero las cosas se habían, al fin, igualado.
Tercer cuarto
La Laguna Tenerife mejoró tras el paso por los vestuarios de manera más que notable con un Doornekamp tremendo (64-54). Ante esta respuesta, el Nymburk tuvo que parar el partido. Quedaba poco más de cinco minutos para el final de la manga.
El Canarias jugaba muy bien tanto en ataque como en defensa, con los checos teniendo que forzar mucho de cara al aro (el parcial era de 23-6) con el 74-56.
El 79-63 final era fiel reflejo a lo que había ocurrido en la cancha.