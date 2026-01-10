EN VIVO | La Laguna Tenerife-Hiopos Lleida

La Laguna Tenerife buscará este sábado su primera alegría del 2026 ante el Hiopos Lleida en un reto no exento de dificultades. El grupo de Txus Vidorreta intentará ofrecer su mejor versión para recuperar sensaciones y sumar un triunfo que podría suponer un paso muy importante para conseguir el deseado billete para la Copa del Rey, definitivo incluso si viniera acompañado de una derrota del Granca en su visita al Casademont Zaragoza dos horas antes.
Buena salida del Lleida
Buena salida del Lleida (2-6) ante un La Laguna Tenerife errático en el tiro. Huertas, con un triple, empató las cosas (9-9) y Van Beck materializó los mejores momentos del equipo local (17-13) superando a la defensa catalana con sus penetraciones.
Cuando restaba un minuto para el final de la primera manga, Gerard Encuentra paró por primera vez el partido. El 26-16 era fiel reflejo de lo que ocurría en la pista a partir del ecuador de este cuarto.
Con 28-19 se llegó al final del primer cuarto.
La Laguna Tenerife, mejor
Los catalanes volvieron a protagonizar una buena puesta en escena (31-27) volviendo a aprovechar los errores de La Laguna Tenerife en el tiro. Vidorreta no tuvo otra opción que volver a parar el encuentro con un tiempo muerto.
El parón surtió efecto. Shermadini se convirtió en una pesadilla para el Lleida y con 39-29 fue Encuentra el que tuvo que pedir tiempo para que la cosa no fuera a mayores. El parcial era de 8 a 2.
Con 49-39 se llegó al descanso. El duelo era intenso y La Laguna Tenerife, hasta el momento, era mejor.
Tercer cuarto
Volvieron a comenzar las cosas regular para la Laguna Tenerife. Parcial de 3-10 (52-49) después de que diera la sensación de que el ambiente era algo frío.
Los ilerdenses movían muy bien el balón, generaban muchas superioridades y, por si fuera poco, en defensa lograban hacer dudar a los locales (57-56). Vidorreta paró el partido cuando las cosas se pusieron (59-58) a falta de cuatro minutos: el parcial era de 10-19.
Lleida se puso por delante (66-68) pero un triple sobre la bocina de Giedraitis dejó las cosas en 71-70.