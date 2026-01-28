EN VIVO | La Laguna Tenerife-Trieste

La Laguna Tenerife recibe este miércoles al Pallacanestro Trieste en la segunda entrega del Top 16 de la Basketball Champions League, un pulso de máxima exigencia para los aurinegros ante un adversario, el italiano, que debutó también con triunfo en este tramo de la competición.
Primer cuarto
Partido entretenido, con intercambio de canastas y Jaime Fernández jugando de base (15-11) para La Laguna Tenerife.
El 23-20 de final de este cuarto era un marcador justo, aunque los locales se veían algo precipitados.
Segundo cuarto
Los italianos dieron la vuelta a las cosas (23-25) para mantenerse por delante buena parte del cuarto.
Con 32-38, Vidorreta tuvo que parar el duelo porque La Laguna Tenerife no acababa de funcionar.
Un parcial de 0-13 fue un golpe durísimo para los locales (32-43). La realidad es que un parcial de 4-21 en cinco minutos era demoledor.