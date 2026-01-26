Localizan al jugador de fútbol que dio una paliza a otro tras finalizar el partido en Canarias

La Guardia Civil de Agüimes ha esclarecido un delito de lesiones dando como resultado a una persona investigada por su presunta participación en una agresión, ocurrida al finalizar un encuentro deportivo. Tras diversas gestiones policiales finalmente se logró identificar al sospechoso el pasado 20 de enero de 2026.
Los hechos se desencadenaron durante la medianoche del día 18 de enero de 2026, cuando según consta en la denuncia, la víctima acababa de disputar un partido de fútbol en un recinto deportivo de la localidad de Ingenio, y al abandonar las instalaciones, fue abordado por el agresor, quien era jugador del equipo contrario y, sin mediar palabra, le propinó un fuerte puñetazo en el rostro.
El parte médico confirmó que presentaba una herida en la ceja, que requirió tres puntos de sutura, además de una fractura de la nariz.
La línea clave de la investigación fue la toma de manifestaciones y la reconstrucción de los incidentes previos ocurridos dentro del terreno de juego. A pesar de que la víctima no conocía personalmente al autor del ataque, la rapidez en la coordinación entre el Puesto de Vecindario y el de Agüimes permitió cruzar los datos de los jugadores inscritos en el acta del partido y localizar a un testigo presencial, que corroboró la autoría de los hechos. Esta diligencia fue determinante para que, en apenas dos días, el presunto autor fuera localizado e informado de sus derechos como investigado.
La violencia en el deporte no solo quiebra los valores de la competición, sino que, como se observa en este incidente, puede derivar en lesiones físicas permanentes y secuelas psicológicas graves para los jóvenes deportistas.