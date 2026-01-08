Los 150 años del nacimiento de Manuel de Falla dan la salida al Festival de Música de Canarias 2026

Noches en los jardines de España y La vida breve, de Manuel de Falla (1876-1946), son las primeras partituras que se interpretarán en el 42º Festival Internacional de Música de Canarias (FIMC), a cargo de la Orquesta y Coro de RTVE. Dos emblemáticas piezas con las que se rinde homenaje al compositor gaditano en un año en el que se conmemoran los 150 de su nacimiento y los 80 de su muerte. Con ellas se inaugura esta semana la nueva edición de un festival que desplegará 61 conciertos por las ocho islas, algunos de los cuales tienen ya las entradas agotadas.
Esta cita musical, y otras que tienen lugar esta semana, la presentaron el viceconsejero regional de Cultura, Horacio Umpiérrez; el director gerente de la Orquesta y Coro de RTVE, Manuel Ventero; el pianista canario Iván Martín y el coordinador del FIMC, Samuel Ramos.
Los conciertos inaugurales tienen lugar hoy jueves, en el Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran Canaria, y mañana viernes, en el Auditorio de Tenerife, en la capital tinerfeña (19.30 horas). La Orquesta Sinfónica y Coro de RTVE, con cerca de 140 intérpretes sobre el escenario y con su director titular en el podio, Christoph König, se presenta ante el público acompañada de un amplio elenco de solistas, en su mayoría de las Islas.
LOCALIDADES
Las entradas se encuentran a la venta en la web www.festivaldecanarias.com, así como en las plataformas habituales de venta y las taquillas de ambos auditorios capitalinos. Una hora antes del inicio de los conciertos se ofrecerá una charla a cargo del divulgador musical del festival, Ricardo Ducatenzeiler, con entrada libre.
El concierto comienza con Noches en los jardines de España, una pieza impresionista para piano y orquesta que se estructura en tres movimientos. A través de ellos, el compositor evoca diferentes jardines españoles con multitud de influencias orientales y moriscas. Esta partitura exige una integración total con el piano, tarea que asumirá el pianista grancanario Iván Martín en calidad de solista.
La segunda parte del programa trae al escenario la fuerza dramática de La vida breve, en versión concierto. Se trata de una pieza con la que Falla ganó el concurso de ópera breve de la Academia de Bellas Artes de Madrid con solo 25 años.
Esta versión reunirá a un destacado elenco de voces, en su mayoría naturales de Canarias. Sobre el escenario estarán las sopranos Raquel Lojendio y María Alba Cruz, la mezzo Cristina Faus, los tenores Airam Hernández y Juan Antonio Sanabria, el barítono Fernando Campero y el bajo Rubén Amoretti. Mención especial merece la participación de la cantaora sevillana Esperanza Fernández y del guitarrista flamenco Alberto López.
La programación del FIMC en esta primera semana contará con la presencia de otra gran orquesta, la Sinfónica de la Radio de Baviera, que visita el festival con doble programa en ambos auditorios capitalinos, bajo la dirección de Paavo Järvi.
‘ÁNGEL DE ARENA’
La música de cámara tomará el protagonismo en el resto de islas, con el comienzo de la gira de Ensemble Nexus, compuesto por músicos de cuerda de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria. El conjunto iniciará en La Graciosa y Lanzarote un itinerario en el que estrenará una de las obras de encargo del festival, Ángel de Arena, de la canaria Cecilia Díaz Pestano. A esto se suma la de Guiguan Project, que integran los canarios Javier Infante (guitarra), Alexis Lemes (timple) y Javier Colina (contrabajo), acompañados en esta ocasión por el trompetista alemán Markus Stockhausen.