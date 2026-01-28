Pumuky celebra su retorno con un álbum aclamado y lleva su música a Andalucía

Tras 10 años de silencio en formato largo, el regreso de Pumuky ha sido acogido con éxito. Su quinto álbum, No sueltes lo efímero, ha cerrado el ejercicio consolidado como uno de los trabajos más destacados de la música independiente española, logrando el respaldo de la crítica especializada.
Cabeceras de referencia como Rockdelux, MondoSonoro, Muzikalia, Hipersónica y CrazyMinds, entre otras, han incluido el disco en sus listas de Lo mejor del año, reafirmando a la banda canaria como una de las formaciones más singulares y respetadas del panorama actual.
Para celebrar este recibimiento, la banda llevará de forma inminente su música a los escenarios, continuando su gira con un recorrido por Andalucía que tendrá paradas en la sala Hangar de Córdoba el 29 de enero, la Sala X de Sevilla el día 30 y concluirá en la emblemática Planta Baja de Granada el 31.
Detrás de Pumuky están los hermanos Jaír y Noé Ramírez, originarios de Icod de los Vinos (Tenerife), acompañados por Mariano Gracia y Albert Morales. Tras más de dos decenios de trayectoria, la banda ha construido una discografía que incluye El bosque en llamas (2009) y Justicia Poética (2015).
No sueltes lo efímero supone su primer LP en 10 años y fue grabado en Estudios La Mina (Granada) junto al productor Raúl Pérez, uno de los nombres más respetados de la escena española, y masterizado por Rafael Anton Irisarri. En él, Pumuky regresa a su sonido más reconocible: un slowcore intenso y emocional, de crecendos contenidos, letras a corazón abierto y atmósferas que transitan entre el shoegaze más áspero y pasajes de delicada impronta dream pop.
Durante el periodo previo al álbum, la banda mantuvo una actividad constante con lanzamientos como el EP Castillo Interior (Keroxen, 2020), descrito por Bandcamp como “intrincadamente hipnótico”, y que posteriormente fue remezclado por artistas como Xiu Xiu, Dntel (Jimmy Tamborello) o David Cordero. También colaboraron con Elinor Almenara (VVV [Trippin’you]) en el single Metahackeo (2022).
Con una sólida trayectoria en directo, Pumuky ha actuado en escenarios y festivales de referencia como Primavera Sound, Womad o el Festival NRMAL (México), además de una extensa gira por Europa y Latinoamérica. En los próximos meses continuará presentando su álbum en distintas ciudades.