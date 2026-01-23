Regresa EÓLICA, el festival canario, de energias renovables, único en el mundo

El Festival Internacional de Energías Renovables EÓLICA anunció en FITUR 2026 su regreso a Tenerife, consolidando su posición como uno de los proyectos culturales más singulares y reconocidos en el ámbito de la sostenibilidad y la innovación.
La presentación se celebró en el stand de Promotur, dentro de la Feria Internacional de Turismo, con la participación de representantes del Gobierno de Canarias, del Cabildo de Tenerife, del Ayuntamiento de Granadilla de Abona y de los promotores del festival, Leo Mansito y Bernard Habis.
EÓLICA volverá a celebrarse los días 16 y 17 de octubre de 2026 en el Instituto Tecnológico de Energías Renovables (ITER), un enclave emblemático que conecta cultura, ciencia y energías limpias. El festival cuenta con un legado de más de nueve ediciones desde 2003 y fue el primer festival en España en recibir el Greener Festival Award, un reconocimiento internacional que lo situó junto a algunos de los eventos más sostenibles del mundo.
Durante su trayectoria, EÓLICA ha reunido a más de 15.000 asistentes en su última edición histórica, generando una fuerte repercusión mediática en medios locales, nacionales e internacionales, y consolidándose como un proyecto cultural pionero.
En su regreso, EÓLICA se presentó como una experiencia integral que va más allá de la música, combinando conciertos, talleres, charlas, exposiciones, actividades educativas y participación ciudadana, con un firme compromiso ambiental y social.
La presencia de EÓLICA en FITUR puso de manifiesto la importancia de la feria como plataforma para presentar proyectos culturales con impacto económico, turístico y reputacional, y reforzó el posicionamiento de Tenerife y Canarias como territorios comprometidos con la sostenibilidad, la innovación y la cultura como motores de futuro.