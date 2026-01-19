El municipio Tinder de Tenerife: “Se viene a bendecir a los animales y a encontrar pareja”

La Matanza de Acentejo, en el norte de Tenerife, se ha convertido en uno de los municipios más comentados en redes sociales tras un vídeo viral de TikTok compartido por la creadora Elena Marrero (@elena_marrero), que ya acumula miles de interacciones.
En él, la tiktoker explica una tradición poco conocida que ha hecho que muchos lo bauticen como el “municipio Tinder” de la Isla: un lugar donde no solo se bendicen animales, sino donde también se viene a encontrar pareja.
Un ritual del siglo XVI que sigue vivo en Tenerife
La tradición se remonta al siglo XVI, cuando el municipio recibió su nombre por el conquistador Antón Vallejo.
En ese contexto histórico nació la ermita de San Antonio Abad, que se convirtió en el primer templo religioso de Tenerife autorizado para bendecir animales, tanto ganado como mascotas. Desde entonces, San Antonio Abad es el santo al que se le pide de todo:
por la salud, por la lluvia, por los animales… y también por el amor.
El ritual para encontrar “churri”
Tal como recoge la tradición documentada y explica el vídeo viral, los jóvenes que querían encontrar pareja debían tirarle el manto al santo y pasar tres veces bajo sus andas.
El ritual prometía resultados: si ese año encontraban “churri”, debían volver a la ermita para casarse y agradecer el favor concedido.
En señal de gratitud, muchas personas dejaban exvotos, pequeñas figuras de cera con forma de brazos, ojos, piernas u otras partes del cuerpo que simbolizaban aquello que el santo había ayudado a sanar o conseguir.
Una tradición que sigue atrayendo a curiosos
Actualmente, el santoral de San Antonio Abad se celebra cada 17 de enero, y en los días posteriores el municipio vive varios actos festivos.
El más popular es el Rancho Ganadero nº 8, que se celebra el último fin de semana de enero, cuando vecinos y visitantes acuden con sus animales para recibir la bendición.
Y para quienes no tienen mascotas, el mensaje es claro —y viral—:siempre pueden venir a preguntar cómo declararse a la persona que les gusta.
Quien estuvo anoche en las fiestas de San Antonio??? De pequeña fui algunas veces y, aunque ya no vayamos, en casa nombramos la Octava Ganadera de vez en cuando. Leyendo el libro "Guía Mágica de Canarias" de José Gregorio González me reencontré con la celebración, y aquí está este vídeo. Grabarlo me recordó a los primeros vídeos que grababa 😊😊😊♬ sonido original – Elena Marrero 🇮🇨