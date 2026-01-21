Un ranking internacional lo tiene claro: la Universidad de La Laguna, entre las mejores de España en Ciencias Físicas

La Universidad de La Laguna (ULL) se sitúa entre las mejores universidades españolas en Ciencias Físicas, según el ranking por materias de Times Higher Education 2026, presentado este martes 21 de enero. La institución ocupa el tramo 401–500 a nivel mundial en esta área, consolidando su posición en una de las disciplinas con mayor peso investigador.
El informe destaca especialmente la solidez y el impacto de la actividad investigadora de la ULL en el ámbito de la Física, que la posiciona como la segunda universidad de España y la 276 del mundo en esta disciplina específica.
Además de los resultados en Ciencias Físicas, la Universidad de La Laguna mejora su posicionamiento en Ingeniería, donde avanza puestos a nivel nacional y obtiene buenos resultados en indicadores como la proyección internacional y la calidad de la investigación. La institución también registra una evolución positiva en el área de Educación, en la que escala posiciones respecto a ediciones anteriores del ranking.
El ranking por materias de Times Higher Education analiza a 1.202 universidades de 104 países en un total de 11 áreas temáticas, a partir de 18 indicadores diseñados para medir la excelencia académica y la actividad investigadora. Estos indicadores se agrupan en cinco grandes dimensiones: docencia, entorno de la investigación, calidad de la investigación, transferencia de conocimiento y proyección internacional, con especial atención a las universidades con un perfil investigador consolidado.
La metodología se adapta a las particularidades de cada disciplina para reflejar las distintas culturas de investigación y los hábitos de publicación propios de cada área. En campos como la Ingeniería, por ejemplo, se otorga un peso específico a aspectos como la colaboración con la industria y la producción de innovación.
Las áreas temáticas evaluadas en esta clasificación son: Artes y Humanidades, Economía, Informática, Educación, Ingenierías, Derecho, Ciencias de la Vida, Medicina y Salud, Ciencias Físicas, Psicología y Ciencias Sociales. Para figurar en cada materia, las universidades deben cumplir criterios mínimos relacionados con el volumen de publicaciones científicas y el número de personal académico vinculado a cada disciplina.
En el ámbito global, la Universidad de La Laguna mantiene su posición en el ranking mundial de universidades, situándose de nuevo en el tramo 1001–1200, dentro de un total de 2.191 universidades evaluadas de 115 países.