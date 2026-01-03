sucesos

Una mujer y un niño de 8 años afectados por inhalación de gas en una vivienda en Tenerife

Bomberos de Tenerife desconectaron la calefacción y procedieron a ventilar la vivienda
BOMBEROS INCENDIO SANTA CRUZ
Una mujer, de 36 años, y un menor, de 8 años, han resultado afectados este viernes por una inhalación de gas tras producirse una mala combustión en la calefacción de la vivienda, ubicada en la calle El Sino, en El Rosario (Tenerife), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 23:42 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Una vez en el lugar, efectivos de los Bomberos de Tenerife desconectaron la calefacción y procedieron a ventilar la vivienda.

Por su parte, el personal del Servicio de Urgencias Canario procedió a asistir y trasladar a los afectados en ambulancia hasta el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.

