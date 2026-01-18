Desviados 6 vuelos y uno cancelado en Tenerife Norte por meteorología adversa

El viento, la lluvia y una densa niebla han provocado, por el momento, el desvío de seis vuelos y la cancelación de otro en el aeropuerto Tenerife Norte este domingo, informaron a EFE fuentes de Aena.
Se trata de tres aviones procedentes de Gran Canaria, dos de los cuales han sido desviados a Tenerife Sur y uno que regresó al aeropuerto de origen; dos procedentes de Madrid, desviados a Tenerife Sur, donde también ha acabado aterrizando un avión que partió de Barcelona.
Además, ha sido cancelado un vuelo con origen Tenerife Norte y destino el aeropuerto de El Hierro.
Por el momento no ha habido más incidencias en el resto de aeropuertos de Canarias por meteorología adversa, apuntan desde Aena.