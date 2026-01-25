Yerai Martín: “Tenemos una bonita oportunidad para hacer algo histórico en la Copa de la Reina”

La traumática marcha de Eder Maestre del banquillo del Costa Adeje Tenerife Egatesa fue repuesta a los pocos días por la Directiva del CD Tenerife femenino con la llegada de Yerai Martín, cuyo último trabajo fue en el fútbol portugués dirigiendo al Racing Power FC. El entrenador vasco debutó en Riazor con un empate ante el Deportivo, y con una contundente victoria en el Heliodoro frente al Athletic Club. DIARIO DE AVISOS pulsó las sensaciones de Yerai Martín en puertas de la visita al Espanyol, y con la eliminatoria de la Copa de la Reina, unos días después, ante el Madrid CFF en la Capital de España.
¿Le sorprendió la llamada del club para hacerse cargo de la dirección técnica del equipo?
“Fue una grata sorpresa. Estaba de vacaciones y todo pasó después de la eliminatoria de la Copa de la Reina. Tenía ganas de volver a España y poder entrenar al Costa Adeje Tenerife Egatesa fue algo que no me tuve que pensar mucho”.
Dos partidos en el banquillo blanquiazul con un empate trabajado en Riazor y un partidazo contra el Athletic.
“El inicio del año ha sido muy bueno. Quizás en La Coruña nos quedamos con un sabor agridulce, ya que nuestro objetivo era traernos los tres puntos de Riazor. Pero a la vez le dimos valor al punto sabiendo que lo podíamos hacer bueno en el choque ante el Athletic. Y así fué, tres puntos y un día muy bonito para las jugadoras, el club y la afición después de haber ganado 5-0 en el Heliodoro”.
¿Es posible competir por los puestos europeos?
“Nos tenemos que centrar en el día a día y en el rival más inmediato que es el Espanyol. Si seguimos haciendo las cosas como hasta ahora, compitiendo como se está compitiendo y sacando resultados, cuando llegue la recta final del campeonato veremos donde estamos y porqué peleamos. Está en nuestras manos seguir sumando puntos y estar en la parte alta de la clasificación”.
¿Habrán más movimientos en la plantilla en lo que queda de mercado de invierno?
“El mercado está abierto y la dirección deportiva está trabajando en ello. Como he dicho en otras ocasiones no nos vamos a volver locos, y si hay una oportunidad de mercado que mejora y suma a lo que ya tenemos será bienvenido. Estoy muy satisfecho con la plantilla que tenemos, como bien se demostró el otro día con los cambios, que nos dieron mucho, y además tuvieron una incidencia directa en los últimos goles. Aparte tenemos una cantera con jugadoras que vemos entrenar en el día a día, y que están llevando a cabo una gran campaña en Primera RFEF. El mercado está abierto y veremos lo que ocurre”.
La puesta en escena de Violeta Quiles no pudo ser mejor en el poco tiempo que estuvo sobre el terreno de juego.
“Me alegro mucho por Violeta, porque después de tener una lesión grave de rodilla, ha vuelto a los terrenos de juego. Su puesta en escena fue inmejorable con minutos de calidad y dos asistencias. Sabemos lo que nos puede dar. El partido estaba perfecto para sus cualidades y lo demostró. Hizo daño al espacio dando dos asistencias y redondeando un gran resultado”.
¿Seguirán permutando la posición en la portería Noelia Ramos y Nay Cáceres?
“En la primera vuelta la portería se ha ido alternando. Estoy muy contento con el trabajo que están haciendo en el día a día junto al preparador de porteros, con las porteras del filial que también entrenan varios días con nosotros. Les dije que en este inicio de año iba a continuar con esa alternancia para poder ver a las dos en partidos y compitiendo. Estoy muy contento con sus actuaciones, y ya se verá lo que pasa hasta el final de la temporada. Una competencia sana es buena para mantener la portería activa”.
Su llegada a la isla fue un tanto precipitada y en los primeros días se habrá sentido arropado por el club.
“Estoy muy contento y agradecido con toda la gente y profesionales con los que cuenta el club. Los primeros días fueron movidos, pero en la última semana ante del Athletic fue una semana limpia y pude entrar en rutina. Agradecido al club por la confianza y las facilidades, al cuerpo técnico que me han ayudado y acompañado, y a las jugadoras porque está siendo muy fácil trabajar con ellas”.
Firmó hasta el 30 de junio. ¿Le gustaría ampliar su vinculación con el club?
“Ahora mismo estoy pensando en el RCD Espanyol, y para nada en la ampliación de mi contrato. Soy un entrenador que le gusta ir día a día, semana a semana, partido a partido, y pasado el tiempo el club valorará el trabajo hecho, lo mismo que haré yo, y ya se verá que pasa. A día de hoy, y en el poquito tiempo que llevo, estoy muy contento por todo”.
El pasado domingo debutó en el Heliodoro. ¿Qué sensaciones vivió en su estreno en casa?
“El Heliodoro es un estadio precioso e histórico del fútbol español. Me sorprendió mucho el apoyo de los aficionados y el ambiente que se generó. Nunca había jugado allí, y la verdad es que es un orgullo que el Heliodoro sea nuestra casa, y que su gente nos acompañe y anime. Además tuvimos la suerte de hacer un partido redondo y disfrutarlo con ellos. Espero vivir muchos más días como ese en lo que resta de temporada”.
Uno de los partidos que están marcados en rojo por el club es la eliminatoria de Copa de la Reina ante el Madrid CFF.
“La Copa nos genera mucha ilusión sabiendo además donde se va a disputar esa final que será en Gran Canaria. Tenemos una bonita oportunidad para hacer algo histórico. Estamos a un partido de disputar las semifinales, pero todavía tenemos partidos de Liga F por delante. La mejor manera de preparar esa eliminatoria es seguir haciendo buenos partidos en Liga, obtener buenos resultados lo que generará confianza en el grupo, y llegar de la mejor manera a esa eliminatoria. Será un partido a todo o nada”.