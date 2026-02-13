Ni café, ni comida: llega a Santa Cruz de Tenerife el primer ‘anticafé’ de gatos donde solo pagas por el tiempo que pases con ellos

Santa Cruz de Tenerife contará próximamente con un concepto de ocio poco habitual en Canarias: un anticafé con gatos en el que los clientes pagarán únicamente por el tiempo que pasen en el local, independientemente de si consumen bebidas o comida.
Se trata de La Gatería Miaumigo, un espacio que abrirá sus puertas el próximo 25 de febrero a las 17.00 horas y que propone una fórmula distinta a la de los cafés tradicionales. En este caso, el acceso estará vinculado al tiempo de estancia y a la interacción con los animales, en lugar del consumo.
Un modelo que ya funciona en otras ciudades europeas
El establecimiento funcionará bajo el modelo conocido como anticafé, en el que los usuarios abonan una tarifa por permanecer en el espacio. Según la información facilitada por sus promotores, el servicio básico permitirá acceder durante una hora a una zona de interacción con gatos, sin que exista obligación de realizar pedidos adicionales.
Este tipo de locales, que combinan ocio y convivencia con animales, han proliferado en ciudades europeas y asiáticas en los últimos años, aunque su implantación en el Archipiélago ha sido hasta ahora prácticamente inexistente.
Interactuar, trabajar o simplemente desconectar
El espacio está diseñado como una zona de estancia tranquila en la que los visitantes podrán:
- Interactuar con los gatos
- Leer o trabajar en un entorno silencioso
- Jugar a juegos de mesa
- Mantener encuentros informales o reuniones
La propuesta se orienta a ofrecer un lugar de permanencia sin las dinámicas habituales de rotación de clientes asociadas a la hostelería tradicional.
Acceso con cita previa
El local abrirá inicialmente con sistema de cita previa, con horarios previstos de miércoles a viernes entre las 13:00 y las 21:00 horas, y fines de semana de 12:00 a 20:00 horas.
Con esta iniciativa, Santa Cruz se suma a una tendencia internacional que explora nuevas fórmulas de uso del tiempo libre en espacios compartidos, donde el atractivo principal no es la oferta gastronómica, sino la experiencia de convivencia con animales en un entorno controlado.