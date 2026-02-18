Apuñalado en Playa de las Américas: intentó recuperar el móvil de su amiga y ahora lucha por su vida

Lo que debía ser una noche de diversión en Las Verónicas, popular zona de ocio nocturno del sur de Tenerife, se convirtió en una pesadilla para un grupo de amigos británicos, según recoge el periódico The Sun. Y es que un joven de apenas 18 años se debate entre la vida y la muerte tras un violento altercado ocurrido en la zona turística de Arona.
Un gesto heroico con consecuencias devastadoras
Los hechos se desencadenaron durante la madrugada en la conocida Avenida Rafael Puig Lluvina, en Playa de las Américas. Según detalla el citado medio, el caos comenzó cuando un hombre sustrajo de forma agresiva el teléfono móvil de una joven.
En un intento por auxiliar a su amiga y recuperar el dispositivo, el joven de 18 años decidió perseguir al sospechoso. No obstante, el enfrentamiento escaló rápidamente cerca de un establecimiento local: el asaltante habría utilizado un arma blanca para herir gravemente al turista antes de huir de la escena.
Estado de salud y respuesta de emergencia
De acuerdo con información publicada por el diario británico The Sun, el impacto de las heridas fue inmediato. Tras recibir el aviso cerca de las 02.15 horas, los equipos de emergencia se desplazaron al complejo turístico para estabilizar a la víctima en el lugar de los hechos.
El herido fue evacuado rápidamente hacia el centro Hospiten Sur en estado crítico, donde permanece ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), indica el citado medio.
La seguridad en Las Verónicas
La zona de Las Verónicas es conocida por su vibrante vida nocturna, pero también ha sido objeto de debate recurrente en la Isla debido a incidentes de seguridad relacionados con el ocio masivo.