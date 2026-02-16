cultura

CajaCanarias brinda en La Palma ‘futuros clásicos’ de la cinematografía mundial

El ciclo se inaugura este miércoles en el espacio cultural de la fundación en la capital palmera con 'La peor persona del mundo'
Imagen de la película 'La peor persona del mundo'. / DA
La filmoteca de la Fundación CajaCanarias en La Palma presenta el ciclo Futuros clásicos, cuatro largometrajes actuales que se perfilan como referentes del cine contemporáneo. El ciclo se compone de las películas La peor persona del mundo (2021), Vidas pasadas (2023), Tatami (2023) y La zona de interés (2023). Las sesiones tendrán lugar los días 18 y 25 de febrero y 4 y 11 de marzo, a partir de las 19.00 horas, en el Espacio Cultural CajaCanarias de Santa Cruz de La Palma. La entrada será libre hasta completar el aforo. Toda la información se encuentra disponible en la web www.cajacanarias.com.

El ciclo se inicia este miércoles con la cinta noruega La peor persona del mundo. Se trata de una comedia dramática de romance y humor negro de 2021, dirigida por Joachim Trier. La película, que concluye su trilogía Oslo, narra cuatro años en la vida de Julie (Renate Reinsve). A punto de cumplir los 30 años, se siente atrapada entre su deseo de encontrar un propósito y la presión de construir su vida “correctamente”. Abandona la medicina, prueba distintas carreras y atraviesa relaciones que la desafían y la transforman.

