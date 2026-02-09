3 años de cárcel y 85.000€ por intentar matar a su vecino en Santa Cruz de Tenerife

Un hombre acusado de intento de homicidio a su vecino aceptó este lunes en la Audiencia Provincial tinerfeña cumplir una pena de tres años de prisión y pagar 85.000 euros tras intentar matar a su vecino en el barrio de Acorán, en Santa Cruz de Tenerife, el 17 de enero de 2025.
Defensa, acusación particular y Fiscalía aceptaron rebajar la petición de pena inicial de 9 años al tener en cuenta que el encausado depositó antes del juicio 20.000 euros en concepto de reparación del daño de los 85.000 que se compromete a desembolsar, aunque no se ha aceptado suspender su entrada en prisión.
Según el relato de la Fiscalía, aceptado ahora por todas las partes, cuando el encausado estaba en su domicilio se inició una discusión verbal a través del balcón con su vecino a quien en un momento dado lo amenazó diciéndole: “Te voy a matar, te voy a rajar”, por lo que le retó a que bajara a la calle para continuar la pelea.
Una vez en la vía pública, el procesado cogió un pequeño cuchillo de cocina y con el fin de acabar con la vida de la víctima se lanzó sobre él y, sin mediar palabra, le asestó una puñalada en el cuello que pudo ser repelida al interponer sus brazos, lo que no impidió que le hiciera varios cortes que llegaron a la cara.
Una de las puñaladas fue asestada muy cerca de la arteria carótida, si bien no causó muerte porque el agredido consiguió defenderse.
A continuación, el acusado lo agarró del brazo derecho que había sido operado y se lo retorció, con lo cual se agravaron sus heridas, y luego regresó a su casa.
Como consecuencia de todo ello, la víctima sufrió diversas lesiones en la mejilla derecha que requirieron curación y tratamiento quirúrgico.
De hecho, según se ha relatado durante el juicio, algunas de esas heridas siguen necesitando curas.
Al procesado, que entró en prisión provisional, le será descontado ese tiempo de la pena total.