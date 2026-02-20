justicia y tribunales

Dimite Antonio Ortega, director del Instituto Canario de la Vivienda tras ser procesado por delito sexual

La denuncia se remonta a su etapa como alcalde de San Mateo
Antonio Ortega. EFE
WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

El director del Instituto Canario de la Vivienda, Antonio Ortega, ha presentado su dimisión tras haber sido procesado por un delito sexual por una denuncia que se remonta a su etapa como alcalde de San Mateo (Gran Canaria), han confirmado a EFE fuentes del Gobierno de Canarias.

Tanto el Gobierno de Canarias como el Tribunal Superior de Justicia han confirmado la dimisión de Ortega, adelantada por el diario digital Canarias Ahora, a raíz de un auto de procesamiento dictado en su contra el pasado 6 de febrero por unos hechos cuya investigación comenzó en 2022.

  1. 7.000 personas esperan por una vivienda pública en alquiler en Santa Cruz de Tenerife7.000 personas esperan por una vivienda pública en alquiler en Santa Cruz de Tenerife
  2. La directora general de Justicia en Canarias dimite por “motivos personales”La directora general de Justicia en Canarias dimite por “motivos personales”
WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

NOTICIAS RELACIONADAS

HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas
HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas