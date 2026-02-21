Elizabeth Avellán: “El futuro de la industria audiovisual en Canarias pasa por confiar en el talento que surge aquí”

Hay una palabra, una idea, que aparece de manera recurrente en la conversación con Elizabeth Avellán: comunidad. La productora venezolanoestadounidense, con trabajos tan celebrados como El Mariachi (1992), Desperado (1995), Machete (2010), Planet Terror (2007), Predators (2010) o la saga Spy Kids, fundó hace apenas tres años en Tenerife Anaga Media Productions junto al director y guionista venezolano Gisberg Bermúdez y la actriz y productora, también venezolana, Malena González.
Anaga Media Productions está adscrita a la Zona Especial Canaria (ZEC). Una de las líneas de trabajo del área de baja tributación -unida a los incentivos del Régimen Económico y Fiscal (REF)- es desarrollar la industria audiovisual canaria. Con ese objetivo, junto al Gobierno regional, a través de Proexca, los cabildos y otras instituciones, la ZEC propicia la llegada de productoras que no únicamente filmen en las Islas para luego regresar a sus lugares de origen, sino que se establezcan aquí, desarrollen propiedad intelectual y estructura de producción en el Archipiélago, recurran al talento local y plasmen historias relacionadas con Canarias.
PRESENTE Y FUTURO
“Gisberg Bermúdez y yo venimos trabajando en diferentes proyectos desde 2017”, explica a DIARIO DE AVISOS la productora afincada en Austin, la capital del estado de Texas. “Luego él se mudó a España, pero seguimos colaborando. A partir de ahí, a finales de 2022 -detalla Elizabeth Avellán- estuvimos en Tenerife recorriendo la isla y nos dimos cuenta de todo el potencial que poseía. Además, comprobamos que esos incentivos para las producciones cinematográficas no solo estaban vigentes, sino que muchas personas estaban trabajando para mejorarlos. Eso significa que hay un presente y un futuro, y gente con la mente abierta que quiere hacer algo importante en todas las islas”.
Nacida en Venezuela e instalada en Houston con su familia cuando apenas era una adolescente, Elizabeth Avellán posee raíces canarias, pues dos de sus bisabuelos, señala durante la conversación mantenida con este periódico, emigraron desde Tenerife al país caribeño a principios del siglo XX. Por ese motivo considera que la creación de Anaga Media Productions se inscribe, de alguna manera, en ese vinculo que no ha dejado de existir entre América, de norte a sur, y el Archipiélago.
“La productora la hemos ido formando poco a poco Gisberg Bermúdez, Malena González, que estaba viviendo en Madrid cuando nos conocimos, y yo con mucho amor y empeño, con el objetivo de contribuir a la creación de una comunidad artística”, argumenta Elizabeth Avellán, quien alude a las dos películas que ya se han plasmado merced a esta aventura cinematográfica insular: Gara’s return y Bonded, ambas dirigidas por Gisberg Bermúdez, que próximamente llegarán a la cartelera.
EVOLUCIÓN
“Cuando acabamos de rodar Bonded sentimos que estaba cuajando algo importante. Muchos de los miembros del equipo ya habían trabajado en Gara’s return y ahora asumían mayores responsabilidades porque, entre un rodaje y otro, continuaron ganando en experiencia y estaban capacitados para tomar las riendas de departamentos como el de arte, por ejemplo. Es muy lindo encontrarte con gente talentosa que ama el cine y comparte contigo esa ilusión por hacer lo mismo a lo que tú te has dedicado durante toda tu vida, lo que siempre has soñado hacer y tienes la suerte de continuar haciendo”, recalca.
En este punto, Elizabeth Avellán establece un paralelismo con sus comienzos en el cine: “Robert Rodríguez [el cineasta estadounidense de origen mexicano, quien fue esposo de Avellán] y yo empezamos muy jóvenes y no teníamos nada. Sin embargo, fuimos creando, a la par que Richard Linklater [Antes del amanecer, Boyhood, Blue Moon, Nouvelle Vague] y otras personas, una comunidad artística alrededor de Austin”. “No solo se trataba de llevar a cabo nuestros proyectos -puntualiza-, sino también de ayudar a otros creadores que formaban parte de esa comunidad”. “Existía una semilla, pero queríamos que se desarrollase de la mejor manera posible, que el grupo fuera más grande y fuerte. Todos teníamos el mismo propósito”.
EL ARCHIPIÉLAGO
“Eso mismo es lo que siento que hay en Canarias, y de manera especial en Tenerife. Tenemos gente y representantes de las instituciones públicas que se dedican a buscar la manera de que esto crezca. Y no solo hablo de cine, sino también de la televisión, de la animación, de la publicidad, de los videojuegos…, de los diferentes tipos de audiovisual. Para los contadores de historias es imprescindible disponer de diferentes caminos por los que poder desarrollar su creatividad”, argumenta Avellán.
TALENTO LOCAL
“Además -prosigue la productora-, hay una diferencia muy positiva con respecto a lo que sucedió en Texas. Mientras que allí fue necesario cambiar de manera radical todo lo que tenía que ver con la producción audiovisual, en cuanto a regulación, incentivos y oportunidades, en Canarias han empezado fuerte. No se han achicado para atraer proyectos internacionales, pero tampoco para crear un cine con equipos canarios de filmación”.
Este último aspecto es el más importante a juicio de la productora venezolanoestadounidense. “Si cuentas con el talento local, con las personas que forman parte de esa comunidad de la que hablo, estás creando futuro y un legado”, asevera Avellán. “Es imprescindible que las inversiones que se hagan no sean en vano, que no vengan proyectos internacionales para agarrarlas y luego marcharse, sino que contribuyan a fortalecer las raíces de una industria, que ayuden realmente a crear futuro”, explica.
“Eso es lo que buscamos Malena, Gisberg y yo con Anaga Media -detalla-, dar oportunidades a quienes tienen el sueño de trabajar en el cine o incluso ya lo hacen. Mostrarles que existe un futuro por el que vale la pena estudiar, formarse. Y si, por ejemplo, viene a rodar a las Islas una gran compañía, se convenza de que en Canarias hay profesionales que pueden hacer un gran trabajo en ese proyecto”.
LA JUVENTUD
Elizabeth Avellán hace hincapié en la necesidad de apoyar a los jóvenes en sus vocaciones. Es tan esencial que se formen como brindarles oportunidades, aunque aún no se hayan decantado por un camino en concreto: “Es fundamental. Siempre les digo que entren, que metan el pie en una producción; no importa que todavía no sepan con exactitud a qué quieren dedicarse”, afirma. “Una vez que estás ahí, te vas dando cuenta de en qué lugar tu talento podrá desarrollarse mejor. Eso es lo lindo del cine, que necesita a todo tipo de personas, a todo tipo de talentos, y de una manera u otra, cada uno es importante”, apostilla.
La película Gara’s return, el thriller psicológico firmado por Gisberg Bermúdez, es definida por Avellán como un film “lleno de espiritualidad que posee una fuerte conexión con Tenerife”. “La Isla es un lugar fascinante. Vas al bosque de Anaga, contemplas el Teide o recorres muchos otros lugares y sientes que abrazan tu espíritu. Estas islas son mágicas y cada una lo es de una manera diferente”, afirma.
“Ahora mismo estamos al final del camino de Gara’s return, antes de enviarla a festivales y estrenarla, con los efectos, la mezcla de sonido…”, precisa. “En cuanto a Bonded [protagonizada por la española Paz Vega y el mexicano Demián Bichir], la terminamos en noviembre. Ya tenemos un corte bastante bueno y estamos empezando con la posproducción. Confiamos en que dentro de unos cuatro meses ya la podremos presentar”, señala.
PREESTRENOS
“Nos gustaría hacer en Canarias una première de cada película para que la gente las vea, pensando no solo en el público y en quienes trabajaron en ellas, sino también como un estímulo para todos esos jóvenes de los que hablamos, a los que les gustaría dedicarse al cine. Estamos creando una comunidad y para mí supone una bendición y un privilegio contribuir a ello, prestando mucha atención y mucho amor a este trabajo que estamos haciendo juntos, que tiene que ver con la creación”, subraya la productora. “También es un estímulo -añade-, pues me da la energía para continuar, para pensar en nuevos proyectos, para seguir trabajando, hablando y animando a los más jóvenes. Tengo seis hijos y siempre les he dicho que busquen cuál es su pasión, y luego le dediquen tiempo y disciplina”.
En Anaga Media Productions ya trabajan en otros guiones para futuras películas. “También apoyamos a otros cineastas que quieren hacer películas en Canarias o que ya residen en las Islas. Otro de nuestros proyectos es un documental; sé que Gisberg Bermúdez le está dando vueltas a esta idea, con la que se trataría de mostrar lo lejos que ha llegado la influencia de las Islas en el mundo, especialmente en América. Quizás podría convertirse en una miniserie, un formato que por su extensión resulta más adecuado para desarrollar un relato histórico”, señala.
ANTONIO BANDERAS Y ‘ARMADILLO UNITED’
Durante la conversación, Elizabeth Avellán menciona Armadillo United, un drama deportivo, dirigido por Alan Jacobs, que van a protagonizar en Estados Unidos Antonio Banderas y Danny Trejo, dentro de un elenco en el que también figuran Rubén Blades y Danay García.
Tal y como adelantó Variety, la película se adentrará en la historia de Dante Delgado, un niño de 12 años que se prepara para participar con su equipo de fútbol en la Copa Mundial Juvenil de Río de Janeiro (Brasil). Antonio Banderas encarnará a Diego, “un excéntrico vendedor de helados que asegura ser Maradona”, y Danny Trejo, a Koko, el entrenador del equipo rival.
“Es una película en torno al mundo del fútbol que estamos preparando en Texas”, indica Avellán. “Hemos seleccionado a niños muy habilidosos que se están formando en las academias de soccer, fundamentalmente de Houston. Y entre ellos está Gideon Gomez, un joven con raíces portorriqueñas y colombianas, que interpretará al protagonista”. “Si Dios quiere, Armadillo United tendrá secuelas”, apunta, “y nuestra intención es que la próxima entrega se ruede en Canarias, y, en este caso, estaría protagonizada por niñas”.
EL ÁNGEL
Son varios los factores que determinan que Elizabeth Avellán se implique para convertir en película una idea. Ella los resume así: “Que tenga ángel”. “He hecho todo tipo de películas, pero siempre me decido por los relatos que tienen ángel”. “Me suele ocurrir, sobre todo con el cine independiente, que hay historias que siento que tengo que ayudar a que se hagan realidad”, afirma. “Hay muchos guiones buenos y no puedo abarcarlos todos -expone-, por eso a menudo también ayudo a que encuentren a las personas adecuadas para lograr ese objetivo”.
“Por otra parte, es importante que ese proyecto no sea una idea vaga, sino que posea cierta solidez”, explica. “Si tu pasión es hacer una película, debes dedicarle mucho tiempo y trabajo a tu proyecto para que llegue lo más lejos posible; siéntate, ten la disciplina necesaria para ello. Y no importa tanto que ese primer guion no sea muy bueno, pero es un punto de partida para comenzar a desarrollarlo”, argumenta.
Como ejemplo de todo esto, la productora alude al cineasta venezolano Jonathan Jakubowicz. “Lo conocí justo cuando se había graduado en el bachillerato e iba a entrar en la universidad. Comenzó a trabajar conmigo como asistente de producción. Poco a poco fue rodando cortometrajes y me mostraba lo que hacía. De manera que cuando me trajo el guion de Secuestro Express (2005), yo ya sabía que era capaz de hacer la película. A partir de ahí, ha desarrollado una carrera muy sólida”.
FILMS QUE TE CARGAN
“Algo parecido me ha ocurrido con Gisberg Bermúdez. Cuando lo conocí y vi su trabajo, ambos nos dimos cuenta de que compartíamos los mismos ideales, la misma ética, que es algo muy importante, y decidimos trabajar juntos. Este último rodaje, por ejemplo, el de Bonded, ha sido fantástico por todas las personas que nos hemos reunido en torno a él”, subraya. “Hay películas que cargas a tu espalda y otras que te cargan a ti. Bonded nos cargó a todos”, concluye.