EN VIVO | Arenteiro 0 – 0 CD Tenerife

La ausencia de Nacho Gil condicionó los planes del entrenador del CD Tenerife. Cervera modificó la estructura del once inicial, dando entrada a tres mediocentros en la parcela ancha (Aitor, Fabricio y Juanjo), además de Noel López. Arriba siguieron actuando de entrada Gallego y Gastón, mientras que en defensa y en la portería, las cosas tampoco se movieron.
En un partido marcado claramente por el infame estado del terreno de juego, la primera parte de los blanquiazules no fue buena. A los de Álvaro Cervera les costó horrores adaptarse al ‘césped’, o mejor dicho huerta de papas, de O Espiñedo.
Los visitantes salieron de vestuarios mostrándose intensos y suyos fueron los primeros acercamientos peligrosos al área rival. De hecho en el minuto 8 David intenta marcar por arriba y el portero lo despeja por arriba a una mano a saque de esquina. Sería esa la mejor ocasión tinerfeña de todo el primer acto.
Poco después fue el club gallego el que tomó la iniciativa. Ferreiro, con mucha movilidad, creó desconcierto en la zaga insular, que sufrió para detener las embestidas contrarias. Fue desde entonces cuando Dani Martín se convirtió en el mejor jugador tinerfeñista.
En el minuto 12 se registró una doble ocasión favorable al Arenteiro. Dani se mostró muy seguro y oportuno para evitar el 1-0 en ambos casos, igual que en el minuto 35, cuando se encontró un remate fallido de cabeza rival.
Poco más pasó en una primera parte en la que casi no se produjeron ocasiones de gol tinerfeñistas. Tampoco el escenario del partido invita a otra cosa.